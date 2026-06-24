AI股瀉致韓股挫10%　彭博︰市場或重新審視全球2900億美元槓桿ETF

韓國股市於周二（23日）急挫一成，當中與人工智能（AI）相關的晶片股如SK海力士及三星電子均下挫，市場關注當地個股槓桿交易所買賣基金（ETF）獲熱捧情況會否改變。《彭博》報道，在韓國股市AI驅動的拋售中，市場的目光重新聚焦於散戶投資成長最快的領域之一：槓桿交易所交易基金（ETF）。



據報道，這些產品多年來一直是日內交易員的常用工具，但本周三星電子和SK海力士股價波動劇烈，而且韓國最高市場監管機構對允許發行單一股票槓桿ETF表達了後悔之意，這引發了投資者對這類ETF是否在加劇市場波動的重新審視。

晶片・半導體・SK海力士・韓國：Memory chips by South Korean semiconductor supplier SK Hynix are seen on a circuit board of a computer in this illustration picture taken February 25, 2022. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo

韓股周二暴跌引發環球半導體被拋售

據報道，這個問題在周二變得更加緊迫，當日韓國基準Kospi指數暴跌10%，引發全球半導體股票遭拋售，並拖累歐洲和美國股指下跌。雖然很少有投資者將此次下跌歸咎於槓桿ETF，但策略師們越來越將它們視為投機機制的一部分，一旦動能發生轉變，槓桿ETF就會放大市場波動。

隨著槓桿ETF產品達到空前規模，市場對其的關注度也隨之升溫。彭博匯編的數據顯示，目前槓桿ETF的資產規模已超過2,900億美元，其中亞洲市場規模超過450億美元，美國市場規模超過2200億美元。巴克萊股票戰術策略的Alexander Altmann估計，過去10個交易日中，美國槓桿ETF的再平衡平均每天約為200億美元，大約是過去一年平均水平的四倍。

韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

這就是為什麼在市場波動劇烈時，交易員們越來越關注槓桿ETF資金流動，同時也關注商品交易顧問和波動率控制基金的動向。野村證券的策略師估計，目前槓桿ETF通常會為市場每波動1%帶來約90億美元的再平衡需求。

這些交易大多是基金經理和交易員為了維持承諾的槓桿而必須執行的機械式調倉交易，這可能會在上漲行情後期增加買入壓力，在市場下跌期間增加賣出壓力。

報道引述Alexander Altmann指出﹕「股票市場的槓桿為風險創造了高度技術性的背景」。「無論你如何評估基本面，槓桿ETF仍然是這個市場最大的技術性風險。」

槓桿ETF產品近期獲投資者歡迎

近年來槓桿產品風靡，發行方提供的工具能夠放大對各種資產的押注，無論是上漲還是下跌。市場觀察人士一直在爭論，這類產品對散戶投資者究竟是利大於弊還是弊大於利。資產管理公司表示，他們只是在滿足投資者對高收益產品的狂熱需求，而批評人士則警告說，一些普通交易者可能會忽略這些高槓桿基金的細則條款和風險，最終蒙受損失。

用於反映投機觀點的產品規模越來越大，足以影響整個市場的交易。韓國交易所今年以來已第四次觸發熔斷機制，而2025年一次也沒有，2024年只觸發過一次。

MSCI續評韓股為新興市場

另一方面，指數公司MSCI指出，把韓國留在了其新興市場指數中，沒有啟動一個正式評估程序來考慮將這個規模5萬億美元的股市最終升格為已開發市場。

根據《彭博》引述MSCI周二發表的聲明，在年度市場分類評估中，這家總部位於紐約的指數提供商稱，韓國將繼續留在新興市場類別中。

MSCI宣布續韓國股市評為新興市場。（Getty Images）

聲明承認韓國當局已宣布採取措施改善長期以來的市場准入問題，但表示關鍵的結構性瓶頸尚未完全解決。

MSCI在聲明中表示，在延長後的外匯交易時段中，韓圜「在岸流動性基本仍然不足以支持與已開發市場標準相當的緊密執行」。聲明還指出，這限制了指數追蹤者和其他投資者的外匯操作靈活性。