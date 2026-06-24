SK海力士洗頹風反彈半成　領韓股重上8500點　據報就發ADR遞申請

韓國記憶體晶片生產商﹑一度成為當地最大市值上市公司的SK海力士，股價在周二（23日）大跌12%。不過該公司股價在今日（23日）早段反彈逾半成。至於在港掛牌的交易所買賣基金（ETF）XL二南方海力士（7709），開市報149.55元，升4%。

據韓國《經濟日報》引述金融投資業內消息人士報道，SK海力士周三或就其計劃的美國預託證券（ADR）上市向韓國金融監督院提交證券註冊聲明。



SK海力士必須先在韓國發行股票，然後才能讓其ADR在納斯達克上市。報道指，SK海力士預計金融監督院最早將於7月3日完成文件審核，其ADR據猜測可能在7月完成上市。

韓股反彈重上8500點

受到SK海力士上揚帶動，韓股亦告反彈，KOSPI指數最新報8,518點，升314點或3.83%。

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

此前《路透》引述消息報道指，SK海力士計劃選擇納斯達克作為美國上市地點，而非紐約證券交易所，最快8月以ADR形式掛牌。

早前已傳出集資140億美元

SK海力士3月已表示，已就美國上市秘密提交申請。消息人士當時指，相關發售集資規模最高可達140億美元。

由於人工智能（AI）熱潮引發對記憶體晶片需求，SK海力士及三星電子股價在今年內大幅攀升近3倍。而另一個推動股價迅速上揚的原因，與當地推出個股槓桿ETF產品有關，並引起當地監管部門關注。

韓國監管機構指出，個股槓桿ETF的副作用正在日益加劇，後悔讓三星、SK海力士槓桿ETF上線。（Getty Images）

韓國金融監督院院長李燦鎮於周一（22日）表示，由於散戶投資者對高風險產品的需求沒有降溫跡象，金融監管當局正在考慮對個股槓桿ETF採取單獨的穩定措施。

李燦鎮在周一的新聞發佈會上表示，個股槓桿ETF的副作用正在日益加劇，後悔讓三星、SK海力士槓桿ETF上線。