一命救全家！美光盤後飆逾15%　季績遠勝預期助掃AI泡沫陰霾

人工智能(AI)市場近日泛起泡沬質疑之聲，全城目光放在美國記憶晶片龍頭美光科技(Micron Technology)季績身上，幸公司季績爆表，前瞻又勝預期，股價盤後大升逾15%。消息助掃AI泡沫陰霾，相對股份盤後亦齊漲，其中Sandisk升逾11 %，Arm 升逾6%。



2025年8月25日，圖為美光科技（Micron Technology）的標誌。（Reuters）

美光公布，上季(第三財季)經調整後經營收入錄得414.6億美元，按年急增3.46倍，優於市場預期的 358.4 億美元。各收入分布同樣勝分析員預期，核心數據中心經營收入報115.2億美元，年增 653%。另外，雲端儲存收入報137.7億美元；行動與客戶收入報115.2億美元。

期內，經調整後經營利潤錄得336.8億美元，好過分析員預期的278.6億美元；經調整後每股盈利(EPS)報25.11美元，按年飆逾12倍，遠超分析員預期的20.49美元。

同時，經調整後毛利率為84.9%，遠優於去年的 39%、上一季的 74.9%，並再創單季新高，分析員預期是81.9%。美光指出，超乎預期的毛利率表現主要是受惠於記憶體價格上漲、產品組合改善，以及優異的營運執行力。

美光並進一步調升資本支出指引，Q4 資本支出大約為 100 億。（網絡圖片）

第四財季經調整後經營收入料高達510億美元

集團估計，第四財季經調整後經營收入介乎490億至510億美元，年增 342%，遠好過市場預期的 432 億，並意味着將再創新高；預計第四財季經調整後EPS介乎30至32美元，分析員估計為25.31美元;毛利率估計則達到 86%，略高於上一季的 84.9%。

美光並進一步調升資本支出指引，Q4 資本支出大約為 100 億美元，推動 FY2026 全年資本支出]達到 270 億美元。

另外，美光表示，股東將於7月收到每股15美仙的股息。

內存和存儲公司，例如閃迪公司、西部數據和Seagate Technology升幅誇張（SanDisk）

策略師原警告︰倘美光業績令人失望 或強化瀑布式下跌態勢

彭博報道指出，在數據中心開發商需求旺盛的推動下，美光今年已累計飆升269%。這一漲幅也使美光成為標普500指數7.6%漲幅中貢獻點數最多的個股。該指數漲幅榜前列還包括其他內存和存儲公司，例如閃迪公司、西部數據和Seagate Technology。

不過，市場對這波好景還能持續多久的擔憂正在升溫。韓國有關美光競爭對手SK海力士正放緩AI記憶晶片生產擴張的一則報導發布後，全球半導體股周二下跌。在美國，美光股價下挫13%，並拖累費城半導體指數錄得6月5日以來最大跌幅。這使得市場更加關注美光將如何評價AI需求前景。

嘉信理財首席交易和衍生品策略師Joe Mazzola向《彭博》表示：「如果美光業績令人失望，可能會強化這種瀑布式下跌態勢；但如果成績單沒有瑕疵，買家可能會重新回到這個板塊。」