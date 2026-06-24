AI泡沬論｜策略師︰倘美光業績令人失望　或強化瀑布式下跌態勢

美光科技（Micron Technology，MU）美國時間周三下午公佈財報，在投資者突然開始對AI漲勢能否持續感到不安之際，恐成為近幾個月來最重要的財報之一。該股今年已累升269%，成貢獻標指點數最多的個股。



美光成為標普500指數7.6%漲幅中貢獻點數最多的個股。（路透社）

彭博報道指出，在數據中心開發商需求旺盛的推動下，這家記憶晶片製造商股價今年已累計飆升269%。這一漲幅也使美光成為標普500指數7.6%漲幅中貢獻點數最多的個股。該指數漲幅榜前列還包括其他內存和存儲公司，例如閃迪公司、西部數據和Seagate Technology。

不過，市場對這波好景還能持續多久的擔憂正在升溫。韓國有關美光競爭對手SK海力士正放緩AI記憶晶片生產擴張的一則報導發布後，全球半導體股周二下跌。在美國，美光股價下挫13%，並拖累費城半導體指數錄得6月5日以來最大跌幅。這使得市場更加關注美光將如何評價AI需求前景。

圖為美國晶片製造商美光科技（Micron Technology）成立45周年，標語登上紐約時報廣場外牆展示版， 2023年10月10日上載社交平台。（X @MicronTech）

嘉信理財首席交易和衍生品策略師Joe Mazzola向《彭博》表示：「如果美光業績令人失望，可能會強化這種瀑布式下跌態勢；但如果成績單沒有瑕疵，買家可能會重新回到這個板塊。」

Visible Alpha技術、媒體和電信研究主管Melissa Otto表示：「目前的看法是，我們可能正處於這樣一種局面：美光和其他內存公司也許能夠平滑這些波動，而且總潛在市場規模較以往周期明顯更大、持續時間也更長。市場將尋求從中獲得更清晰的判斷。」

根據彭博匯編的分析師平均預期，截至5月31日的美光第三財季淨利潤預計為238億美元，營收預計為356億美元。這將分別較上年同期成長1,165%和283%。