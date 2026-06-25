阿里被指發動「蒸餾攻擊」　Anthropic促美政府阻華企攻擊行為

阿里巴巴（9988）被美國人工智能（AI）企業Anthropic指控，非法「訪問」該公司的Claude AI模型。受到有關消息拖累，阿里低開2.1%，報97.3元。



《彭博》報道，Anthropic PBC指控阿里利用數千個虛假賬戶發動大規模行動，「非法」訪問其Claude AI模型，從而規避這家美國AI開發公司將其產品限制在中國市場之外的政策。

阿里巴巴旗下「千問」實驗室有關聯的運營者，遭Anthropic指控發起了一場針對軟件編程和智能體推理等Claude最核心功能的行動。（環球網）

Anthropic致多位美國參議員和白宮官員的信函指出，與阿里旗下Qwen AI實驗室有關聯的運營者發起了一場針對軟件編程和智能體推理等Claude最核心功能的行動。該公司稱，這是迄今為止中國公司試圖搭美國頂尖實驗室順風車的最大規模嘗試。

稱2.5萬個虛假賬戶與Claude交互2880萬次

根據知情人士和《彭博》看到的一份文件副本，Anthropic在信中聲稱，該行動涉及在4月至6月期間，通過近25,000個虛假賬戶與Claude進行了2,880萬次交互。Anthropic表示，阿里此番行動與該公司今年早些時候在博客中提及的其他中國開發者類似行為如出一轍。

Anthropic警告稱，阿里和其他中國實驗室正在系統性地、未經授權地使用美國領先模型的成果，通過一種名為「對抗性蒸餾」的方法，以極低成本開發具有競爭力的聊天機器人。該公司警告說，使用這種方法構建的AI系統往往缺乏安全防護措施，並敦促特朗普政府加大力度阻止這種做法。

該資料圖片顯示美國創新企業Anthropic的標誌，攝於2024年5月20日。（Reuters）

Anthropic在信中寫道﹕「這些蒸餾攻擊是非法、系統性地以工業規模進行，目的是竊取美國前沿實驗室的AI能力，並將其重新包裝成自己的能力，而無需承擔訓練美國前沿模型所需的培訓和研發成本」。

Anthropic稱通過政府與業界協調打擊蒸餾行為

據報道阿里方面未予置評。Anthropic一位發言人拒絕談及信函的具體內容，但強調了通過「政府和行業協調行動」打擊蒸餾行為的重要性。

《彭博》在報道內指出，Anthropic的這封信標志著美國頂尖AI公司對限制某些類型蒸餾行為的最新呼籲。蒸餾是指開發者利用另一個AI模型的結果來訓練系統，從而以低得多的成本在新模型中創建類似的功能。這種做法在訓練規模較小、沒那麼先進的系統時尚可被容忍，但如果未經許可用於復制前沿AI模型，則違反了相關AI實驗室的使用條款。