美更新支持中國軍方企業名單 阿里巴巴、百度及比亞迪等被列入
撰文：蕭通
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美國國防部6月8日透過《聯邦公報》，更新一份被指與中國軍方有關，又或支持中國軍方的華企名單，比亞迪、阿里巴巴及百度等被正式列入。
路透社報道，更新名單取代了2025年初發布的版本。今年2月，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華計劃未確定前，五角大廈曾短暫發布過一份更新後的名單，但隨後迅速撤回，且未作解釋。
這份最新發布的名單，與先前撤回的名單基本相同，現已收錄超過100間中國公司。其中，曾於2月被剔除的長鑫存儲（CXMT）和長江存儲（YMTC），在最新名單中被重新列入。
其他新增公司包括生技公司藥明康德（WuXi AppTec）、機械人公司速騰聚創（RoboSense Technology）及宇樹科技（Unitree）。
另外，亦有多間公司被剔除，包括中國海洋石油（CNOOC）旗下兩間公司，但另一子公司中海石油化學（China BlueChemical） 則被列入。
路透社指出，美國國防部雖未正式對這些公司實施制裁，但根據美國早前通過的新法律，從本月晚些時候開始，國防部將被禁止直接與名單上的公司簽訂合同，並從2027年起禁止通過第三方購買這些公司的產品或服務。
報道又稱，阿里巴巴、百度等公司，均未對被列入名單作出回應。
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