Google恐爆人才荒！兩名人工智能研發猛將　據報擬過檔Anthropic

AI﹙人工智能﹚人才大戰不斷。彭博引述知情人士透露，Alphabet旗下谷歌﹙Google) 的兩名AI研究干將計畫轉投競爭對手Anthropic PBC。結合近期一系列的高層人才流失，這家搜索巨頭在人工智能領域的地位恐將面臨威脅。谷歌發言人回應事件時表示，公司仍對自身在AI人才市場中的競爭地位充滿信心，並引用了Google DeepMind執行長Demis Hassabis本周早些時候的講話。



在這張攝於2026年3月10日的照片中，人工智慧公司Anthropic的標誌出現在一部智慧型手機螢幕上，其背後則是美國防部的標誌。（Getty）

谷歌接連被搶人

知情人士表示，被視為谷歌Gemini大模型關鍵貢獻者的Jonas Adler和Alexander Pritzel即將加入Anthropic。Adler曾參與谷歌的AI編程項目，而Pritzel則參與AI系統訓練工作。

作為人工智能領域的早期先驅，谷歌在當前這輪AI熱潮的大部分時間裡一直落後於OpenAI和Anthropic等競爭對手，直到去年年底才憑借更先進的模型和晶片重新站穩腳跟。

然而，最近幾天該公司失去了兩名重量級人才。諾貝爾獎得主JohnJumper加盟Anthropic，而明星研究員Noam Shazeer轉投OpenAI。

這些離職事件令投資者不安，也再次引發市場對谷歌能否在激烈的大模型競賽中保持競爭力的質疑。

美國Alphabet旗下公司Google的標誌於紐約市曼哈頓出現。（Reuters）

谷歌︰對自身競爭地位充滿信心

報道指，兩位知情人士透露，在Shazeer宣布加入OpenAI前不久，其負責的一個項目所使用的算力資源被重新分配給Google DeepMind位於倫敦的團隊。據悉此舉旨在加強團隊間協作，並優化谷歌在預訓練階段的工作。預訓練是人工智能開發的初始階段，模型需要從海量數據中學習。

谷歌發言人表示，公司仍對自身在AI人才市場中的競爭地位充滿信心，並引用了Google DeepMind執行長Demis Hassabis本周早些時候的講話。

Hassabis在戛納的一場活動上表示：「所有領先實驗室之間存在大量人才流動，而我們也吸引到了相當比例的頂尖人才。我們擁有業內規模最大、覆蓋面最廣的研究團隊。目前這是科技行業有史以來競爭最激烈的人才市場。」

兩位知情人士表示，Shazeer在離職前還一直參與一種新型AI架構的研發。其中一位人士稱，該架構仍基於Transformer技術，但已經展現出令人鼓舞的結果。

據一位知情人士透露，Jumper很可能要到明年才能正式開始在Anthropic工作。