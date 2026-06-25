中東局勢及通脹夾擊　Bitcoin失重要支持位　Strategy或難再撐市

全球最大的加密貨幣Bitcoin（比特幣）價格曾於周三（24日）曾失守6萬美元，為2024年10月以來首次，更有資料顯示，於24小時內幣圈內有近18萬人爆倉，涉及金額接近10億美元。



一度跌破6萬美元大關，最低觸及59,023.11 美元，創下自2024年10月以來的最低水準。最新報60,769.38美元，跌3.03%。

2025年7月16日，美國加州，圖為帕薩迪納（Pasadena）附近一個加油站的廣告板上有宣傳比特幣提款機（ATM）的字樣。（Getty）

6萬美元被視為重要支撐位

過去兩年來，幣圈交易員們一直將6萬美元視為重要的支撐位。

截至發稿，CoinGlass資料顯示，過去24小時內幣圈近18萬人爆倉，爆倉金額達到了9.84億美元，其中多單爆倉7.99億美元。

至於Deribit數據顯示，這輪下跌發生在周五約100億美元比特幣期權的季度到期之前。

Strategy執行主席Michael Saylor。（Getty Images）

隨著Bitcoin走勢持續向下，難免對作為「大戶」的美國上市公司Strategy帶來壓力。據公司資料披露，目前擁有84.73萬個Bitcoin，平均買入價為75,651美元，即賬面上錄得126.1億美元（約983.5億元）虧損。

Strategy普通股連續第六個交易日下跌，觸及2024年2月以來最低水平。其優先股的實際殖利率升至約14%。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的插圖中展示了加密貨幣比特幣（Bitcoin）。（Reuters）

過去，在市場大幅拋售期間，散戶投資者曾積極入場，而Strategy則扮演了最後買家的角色，經常發行股票和優先證券，為購買更多比特幣提供資金。ETF買家也構成了另一根支柱，但許多在比特幣交易價格高得多時入場的人如今已經被套，這使他們不太可能增加敞口。

機構投資的理由正越來越難以站得住腳。在近期中東局勢緊張和通膨焦慮期間，比特幣未能可靠地對沖投資組合，削弱了曾幫助吸引資產配置者進入這一資產類別的多元化論點。它並沒有表現得像投資組合保險，反而常常像另一種高波動風險資產。

加密貨幣市場如今對Strategy的動態異常敏感。該公司在近期一次引發市場擔憂的出售後已恢復購買，但隨著其優先證券承壓，圍繞其融資結構的擔憂已經加劇。STRC周三最低跌至79.85美元，延續了大幅下跌走勢，許多投資者將其視為對該公司比特幣購買策略可持續性的一次考驗。隨著投資者對這些證券的信心惡化，交易員擔心，Strategy繼續充當加密貨幣最大持續買家的能力可能會受到限制。

Strategy上周購入520個Bitcoin

隨著Bitcoin價格持續向下，投資者亦可以留意，Strategy會否再入購Bitcoin。公司在周一（22日）披露，上周斥資3,500萬美元，購入520個Bitcoin，平均價為67,068美元。