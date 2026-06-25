港元將下試7.85！　分析師拆局　兩負面因素促港元更易臨沽壓

港元進一步貼近弱方兌換保證7.85。港元兌1美元今早曾低見7.8424，與7.85弱方兌換保立證水平，只相差76點子。港元弱勢，《彭博》引述分析師指出，港美之間息差，以及港元低波幅及相對低廉的資金成本，預料未來一至兩個月兌1美元將跌至7.85。另一方面，前述情況促使交易員更​​容易沽空港元兌美元。



美元兌港元隱含波動率跌至逾4年低位

據彭博匯編的數據顯示，1年期美元兌港元隱含波動率已降至2022年1月以來的最低水平，部分原因是伊朗戰爭初期香港的美元需求並不旺盛。分析師認為，這種平靜的市場環境有利於沽空港元並去兌換殖利率更高的美元，這種套利交易正推動港元接近其7.75至7.85港元交易區間的弱端。

與往年相比，香港的短期借貸利率在進入季度末時仍保持溫和水平，這進一步使交易員能夠繼續看跌，而無需擔心突然出現資金緊張的風險。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡

李若凡料未來兩月兌美元跌至7.85

星展銀行駐香港策略師李若凡表示，鑒於美元/港元波動性較低，套利交易具有吸引力，港元流動性壓力溫和也起到了一定作用，因為港元利率的上漲適度。她預計，由於美港利差依然較大以及美元走強，港元將一至兩個月跌至1美元兌7.85港元。

隔夜Hibor本月迄今已下跌近60個基點，勢將創下2006年以來最大6月跌幅。1個月期Hibor與1個月期擔保隔夜融資利率(SOFR)之間的利差保持在67個基點附近。這一利差推動了港元套利交易。

港股疲弱壓抑融資需求

報道指出，由於香港本地股市下跌抑制了融資需求，現金需求疲軟，這幫助香港的融資成本保持低位，恒生指數邁向兩年來最大單月跌幅。

今年以來，港元匯率相對穩定；去年由於美元波動和融資成本變化，港元在交易區間的強弱兩端之間劇烈震盪。香港金融管理局去年曾多次干預，以維持港元匯率在其允許的交易區間內波動。

姜靜預期美港息差續刺激套息交易

華僑銀行（香港）經濟學家姜靜表示，持續低迷的融資成本以及美元/港元利差仍然較大，可能會繼續刺激套息交易。她說，與其他地區不同，伊朗衝突期間香港市場對美元的需求低迷，使得港元波動性保持在較低水平。

她表示，儘管市場已經開始消化可能觸發外匯干預的預期，但美元/港元現匯可能需要數周時間才會觸及7.85。