被國家審計署指「湊人頭」逃稅！　中行急挫逾6%　內銀股全線瀉

6月23日，國家審計署發布《國務院關於2025年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，在報告中的重大風險審計情況金融風險一節中披露了中國銀行涉稅違規問題。受消息拖累，中國銀行﹙3988﹚急瀉逾6%。與此同時，多家內銀也被審計署點名違規追討稅項，股價齊齊走弱。



盤中，五大國有銀行齊瀉，建行﹙0939﹚挫2.8%、工行﹙1398﹚挫3.4%、中行挫6.6%、農行﹙1288﹚挫4.3%、交行﹙3328﹚挫2.7%。另外，招行﹙3968﹚挫2.4%、中信行﹙0998﹚挫3.4%。



被國家審計署指「湊人頭」逃稅，中行急挫逾6%。﹙資料圖片﹚

中行被指安排員工「湊人頭」逃稅

審計署6月23日發布《國務院關於2025年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，直接點名工商銀行、建設銀行、交通銀行、中信銀行、農業銀行、光大銀行及中國銀行 共七家金融機構。報告指出，問題金額合計逾數千億元（人民幣，下同）。審計共發現並移送重大違紀違法問題260多宗，涉及1100多人、資金910多億元。

其中，審計署報告指出，2023年4月至2025年8月間，中國銀行安排2家下屬金融機構作為業務通道，以大量本行員工出資1元至100元「湊人頭」的方式，將11隻私募基金包裝成公募基金產品，利用公募基金免徵所得稅的政策優惠累計逃避繳納稅款23.67億元。

國家審計署《國務院關於2025年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》。

中行回應︰紮實推進整改

《大河報》報道，中國銀行回應稱，誠懇接受審計監督，高度重視審計指出問題，深刻剖析原因，堅持立行立改，細化明確措施，紮實推進整改。

中國銀行表示，下一步將深入貫徹黨中央決策部署，落實審計整改要求，持續提升風險管理水平和合規經營能力，服務多層次資本市場建設和實體經濟高質量發展。