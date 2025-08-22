內地光伏與銀行業加速整治惡性競爭　學者：反內卷成為｢政治任務｣

繼新能源車、外賣、快遞行業開啟整治無序惡性競爭的反內卷行動後，內地光伏行業、銀行業也正加速推進行業內部反內卷，力圖擺脫低水平價格戰。



據工信部官微「工信微報」消息，工信部、發改委等六部門星期二（8月19日）聯合召開光伏產業座談會，進一步規範該行業競爭秩序。

會議主要討論四大方向，包括加強產業調控，以市場化法治化方式推動落後產能有序退出；遏制低價無序競爭，打擊低於成本價銷售；規範產品質量，打擊侵犯知識產權等行為；支持行業自律，發揮行業協會作用等。

金融業方面，自7月廣東銀行保險業全面反內卷後，多地銀行反內卷行動正在鋪開。據《經濟參考報》星期三（8月20日）報道，上海、廣東、浙江、安徽等多地銀行業協會已就高息攬儲、房貸返點等問題，呼籲轄內銀行機構跳出低水平價格戰。

2025年1月6日拍攝的華電西藏才朋光伏電站，位於山南市乃東區才朋村，光伏列陣最高海拔5228米。（新華社）

內地央行去年11月也曾發布報告，指出銀行內卷嚴重，出現了貸款利率「下行快」、存款利率「降不動」的現象，導致存貸款利率與政策利率調整幅度存在較大偏離。

今年7月以來，內地官方開啟新一輪反內卷行動，關注重點從鋼鐵、水泥、輕工產品等傳統行業，轉向光伏、鋰電池、新能源車、電商平台等新興行業。

之後，新興行業相繼作出響應。新能源車企7月被要求落實好支付賬期承諾；三大外賣平台8月初同步發聲，承諾抵制惡性競爭、規範促銷行為；廣東省、浙江義烏快遞業本周也宣布上調底價。

學者：「反內卷」 上升成政治任務

新加坡國立大學東亞研究所高級研究員陳波表示，目前反內卷已不僅是經濟問題，更上升成為一項「政治任務」；出於對行業激烈競爭的擔憂，中共高層自上而下推動整治，當前全行業的反內卷行動正在廣泛鋪開。

陳波說，不同行業的「內卷」，表象上主要是激烈的價格戰，但背後驅動的原因並不完全相同：外賣行業是通過價格戰擠占競爭對手的市場空間，進而增強未來的市場壟斷能力；光伏行業主要依靠政府補貼，以低於成本的價格生產，苦苦等待需求回暖；快遞行業則是通過壓縮勞動者的單位時間薪酬和福利來降低成本，實質上在某種程度上濫用了勞動力買方市場的優勢。

至於銀行業，陳波認為，它的問題主要源自整體經濟下行帶來的系統性風險，而不是盲目貸款或行業間的不理性競爭，因此當前行業反內卷更像是「表示一種姿態」。

陳波說，除了召開行業座談會，深入分析各行業的差異，再對癥下藥同樣重要。「具體的『藥方』還需以行業為單位展開討論，制定切實有效的措施，才能有效降低內卷帶來的傷害。」

