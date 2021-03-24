東亞銀行向友邦賣東亞人壽作價50.7億　料年底完成　獲利10億

撰文： 黃文琪 胡學能 最後更新日期： 2021-03-24 18:55

東亞銀行（0023）公布，就向友邦（1299）出售東亞人壽一事，與友邦訂立了售股和框架協議。於同日，該行與友邦訂立了區域分銷協議，其框架擬定了友邦集團將成為該行集團於香港、中國內地和澳門（包括大灣區）個人銀行客戶群的壽險產品的獨家提供者。友邦保險亦就收購東亞銀行人壽保險業務發公告，指與東亞銀行達成為期15年，覆蓋香港及中國內地的獨家銀行保險夥伴協議。

根據售股和框架協議就東亞人壽股份及該行訂立及遵守區域分銷協議中預期的分銷安排應支付的代價為50.7億港元。此外，東亞人壽與藍十字於今日（24日）訂立了一份由藍十字向東亞人壽轉讓有關業務組合的協議。

截至去年底，東亞人壽的賬面值約為25.71億元，截至前年12月31日及去年12月31日止兩個財政年度的每一財政年度，東亞人壽的應佔經審計淨利潤分別為4.7億元和2.13億元（扣除稅項及特殊項目前）以及4.19億元和2.24億元（扣除稅項及特殊項目後）。

東亞：料出售人壽業務得款將付予股東

東亞銀行預期，出售事項所產生的利潤約為10億元，預計出售事項的部分所得款項將付予股東，其數額及形式將於出售事項完成後由該行董事會考慮屆時的市況及監管期望後確定。所得款項還將用於支持該行未來業務發展。

友邦保險公告指，將就東亞銀行為期15年的獨家人壽保險分銷夥伴協議，及收購東亞銀行全資擁有的東亞人壽保險有限公司之全數股權，支付50.7億元的總代價。同時亦將會收購由藍十字（亞太）保險有限公司過往承保的人壽保單業務。

友邦保險指，該項夥伴協議將進一步加強友邦保險於粵港澳大灣區的競爭優勢，雙方將即時展開分銷夥伴的籌備工作。待獲得相關監管機構的批核，預期收購東亞人壽保險將於今年底完成。