SK海力士發行ADR在即　獲市場力撐料1年升3成　與美光「拗手瓜」

韓國KOSPI指數重磅股之一﹑已於年內累升逾3倍的記憶體晶片生產商SK海力士，預計於7月10日在納斯達克發行美國存托憑證。此次上市計畫籌集約290億美元，有望成為史上規模最大的ADR發行之一。雖然距離SK海力士的ADR登陸美股市場，仍有一段時間，但是市場人士抱有「未出發 先興奮」取態，預料未來1年可以錄得30%升幅，以對標其美國同業美光。



SK海力士計劃在美國以每份ADR 25.55萬韓圜發行價，集資逾45.4萬億韓圜或290億美元。

2025年8月25日，圖為韓國晶片巨頭SK海力士（SK Hynix）的標誌。（Reuters）

料存儲晶片續呈現求過於供

市場普遍認為，此舉將顯著擴大其全球投資者基礎，並可能推動估值重估。多家資產管理公司預計，若其估值向美光靠攏，未來一年股價有30%的上漲空間。

一位基金經理指出，SK海力士至少應以與美光相當的估值水準交易，因為未來數年存儲晶片需求可能持續大於供給。此次上市發生在存儲晶片行業罕見的繁榮期。

2023年5月25日，中國上海，圖為美光科技公司（Micron Technology）在當地的辦公室。（Reuters）

美光、SK海力士和三星電子的股價今年均已上漲超過200%，創下數十年來最佳年度表現。AI伺服器對HBM的渴求被普遍視為一個結構性「存儲超級周期」的驅動力。

美光季績亮麗帶動晶片股全面上揚

SK海力士於周三（24日）低收，可是公司在收市後公布發行ADR的詳情，以及美光上季業績遠優於預期，刺激一眾晶片股全面攀升，其中SK海力士今日（24日）升13%，收市報291.7萬韓圜；美光於盤前升17%，報181.09美元。