維他奶派息升逾三成　利潤明升暗降　海外業務表現蓋中港

維他奶國際（0345）今日（25日）公布截至今年3月底止全年業績，收入錄得60.61億元，按年下跌3%；全年純利按年增長16.9%至2.74億元。集團宣派末期股息每股13.5仙，按年增幅達32.4%。



集團收入跌，利潤反升，主要因為出售維他奶（上海）持有的土地及樓宇（VSL出售事項）收益。若撇除VSL出售事項，以及澳洲減值費用（VAP減值），公司股權持有人應佔溢利則按年減少4%至2.25億元。

維他奶EBITDA按年上升5.9%至8.85億元，經營利潤率維持於9%水平。

中港業務齊受壓 毛利率微降

業績報告顯示，港澳市場受澳門及維他天地業務表現欠佳拖累，整體收入按年減少3%。內地方面，新興渠道增長雖持續，惟未能抵銷傳統零售渠道的跌幅，導致收入下降5%。期內貿易促銷開支增加及產品減價，令整體毛利率由51.3%微降至51%。

不過，受生產效率提升、原材料成本下降及匯率變動利好影響，集團EBITDA按年上升5.9%至8.85億元，經營利潤率維持於9%水平。

澳洲新西蘭業務重建見效 新加坡菲律賓轉賺

海外業務成為今次業績亮點。澳洲及紐西蘭業務經過重建後，銷售收入增長4%，創下歷史新高；受惠於匯率優勢及運輸與間接成本節省，年內經營虧損大幅縮減約700萬至800萬澳元（折合約3,700萬至4,000萬元）。

新加坡及菲律賓市場表現更為突出，收入增加9%，並成功扭虧為盈，主要受惠於銷量擴張、產品及成本結構優化、原材料成本下降及運輸費用節省。

維他奶主席羅友禮。

強化傳統渠道 加速新興增長

集團表示，未來將針對內地、香港及澳門市場，透過提升傳統零售渠道市佔率、加強產品創新與差異化，以及加快新興全渠道增長，以提升收入及營運效率。

至於澳洲、新西蘭及新加坡市場，則會聚焦高效成本管理，進一步改善盈利能力，同時推動銷售持續增長。