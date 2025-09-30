維他奶Stand By Me廣告女主角現況曝光　赴美從演甩少女味變性感

「伴我開玩笑～悶了相約見～年月裏頭天天笑未停～」提起其中一個陪伴香港人成長的廣告，除了「陽光檸檬茶」的「乜咁啱嘅？」廣告外，在2009年播出，由多位年輕一代拍攝的維他奶廣告想必也是回憶滿滿。



維他奶Stand by me 2009年廣告。（YouTube截圖）

廣告以青春活力為核心，描繪香港年輕人在各場景中互動：學校禮堂內分享笑語，便利店門口閒聊，運動場上奔跑追逐，圖書館裡互助學習。每個畫面都融入快樂瞬間，象徵友情與支持，特別是那句「Stand by me，陪我走過每個季節」，傳達溫暖陪伴與共享夢想的訊息。簡單拍攝風格，喚起觀眾共鳴，更成功強化品牌青春形象，成為經典廣告。

網民貼出維他奶Stand by me 2009年廣告，引起討論。（threads截圖@bbibbiterum）

日前（28/9）有網民截下片段在threads上分享，寫道：「大家仲記唔記得呢個廣告呢？每次睇番都想喊」。帖文吸引了過萬likes及55萬次瀏覽。有網民留言說：「那個年代社會真是充滿朝氣」、「成個廣告好warm, 好青春，應該係正面」。

意外引出有份拍攝當年廣告的演員。（threads截圖）

threads上的帖文，也意外吸引到一班當年有份拍攝的「年輕人」留言，例如有2009年維他奶廣告的女主角藍煒喬（Janice）留言：「我是女主角 現在在美國」，現居紐約的網紅Viveca等等。據藍煒喬的個人社交平台，現時她居於美國以演員及網紅身份活躍，早年亦曾參加過不少當地的歌唱比賽。而另一位女主角Viveca，亦於美國以演員身份發展。不約而同的，兩人在外貌上變化也相當之大，就算在路上碰面也不一定會認得。

笑得好靚呢位就係Janice。（Youtube截圖）

原來Janice已經過咗美國發展。（IG@janicedopamine）

除咗顏卓靈，右手邊呢位叫做Viveca。（Youtube截圖）

青春呀！（網上圖片）

Viveca同樣去咗美國做演員。（IG@vivecachow）

呢位叫Debby（曾麗儀）。早年以𡃁模出道影寫真。（YouTube截圖）