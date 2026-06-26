投行觀點｜金價跌破4000　大行猛砍目標價：黃金避險吸引力正減弱

貴金屬市場迎來新一輪拋售潮。在美元走強、美聯儲加息預期升温、地緣政治風險降温的多重因素影響下，黃金跌破4000美元整數關口，刷新了2025年11月以來的低位。

從今年1月的歷史高位算起，黃金回撤幅度已經超過了20%。按定義，黃金已經進入"技術性熊市"。與此同時，白銀也成為市場拋售的重災區，跌穿60美元/盎司，較1月的歷史高點回落超過50%。

美元狂飆+美聯儲加息預期暴擊

此番黃金的下跌，最直接的壓力來自於美元的暴漲。近期，美元指數強勢上漲，接連突破100、101關鍵整數關口；最高衝到101.75，創2025年5月以來新高。

原因在於美聯儲新任主席沃什鷹派超預期，美銀、德銀都把今年加息預期往上抬。德銀預測9月、12月各一次，更激進的美銀甚至押注9、10、12三連加。

6月美聯儲議息會議的點陣圖顯示，近半數委員支持年內加息。

這也改變了市場預期，美債短端與實際收益率快速上行，美元資產配置收益顯著提升。同時，美國經濟數據的亮眼表現，鞏固了美元的強勢地位。

6月標普全球美國綜合採購經理人指數（PMI）初值升至52.2，高於5月的51.5，表明商業活動保持健康擴張。

製造業產出指數從上月的55.1上升至55.7，超出預期的54.8。服務業PMI錄得51.3，高於5月的50.7，更是超過了市場預期的51.0，證明服務經濟的需求依然穩固。

市場也將焦點轉向至今晚將公布的美國5月個人消費支出（PCE）價格指數。這也是美聯儲最青睞的通脹指標，預計將對美元短期走勢產生關鍵影響。業內人士指出，美元指數大概率延續偏強震盪態勢，這將抬升全球融資成本，壓制黃金、大宗商品等資產價格，利好美元資產。

金價：圖為2006 年5 月30 日，南非傑米斯頓（Germiston）的蘭德精煉廠（Rand Refinery）展示的金條。（Reuters）

華爾街大行下調展望

伴隨着金價的下跌，多家大行火速下調了黃金價格預期。

瑞銀策略師喬妮・特維斯表示，美債收益率的抬升加上市場持續計入後續加息預期，令金價顯著承壓。金價的下行風險已明顯放大，預期中的價格兑現時間點大概率將延後，本輪盤整周期會延續多久，不確定性大大增加。

蒙特利爾銀行資本市場在第三季度大宗商品展望報告中指出，預計今年下半年黃金均價約為4625美元/盎司，較此前的預期下調了5%。「儘管如此，我們仍認為，如果低油價得以維持，從而支持新興市場需求反彈，黃金現貨價格仍有回升的空間。」

此外，美國銀行的大宗商品策略團隊也在報告中明確表示，議息會議後，美聯儲年內加息的風險大幅攀升，短期內黃金很難出現強有力的上漲。鑑於仍顯頑固的通脹可能倒逼貨幣政策進一步收緊，美銀此前提出的每盎司6000美元黃金目標價，如今看來已基本落空。

麥格理集團在最新發布的報告中將今年第三季度、第四季度的金價預測分別下調至每盎司4450美元和4300美元。分析師認為，中東衝突似乎已經結束，加上美聯儲立場更加「鷹派」，黃金的避險吸引力正持續減弱，黃金、白銀價格因此出現回落。