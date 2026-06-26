美團年內累瀉逾37%跑輸恒指　王興直言股價不理想　深感責任重大

內地外賣餐飲平台巨頭美團（3690），近期表現相當疲弱，股價跌穿招股價之餘，年內累計跌幅達到37.5%，表現遠遜大市同期表現。公司董事長兼首席執行官王興於股東會上指出，過去數年公司股價不理想，對此深感責任重大，又指出自公司成立以來，一股也無賣出，並且沒有賣股計劃。



至於首席財務官陳少暉則指出，當公司股價值被低估，計劃回購股票。

CFO稱公司價值低估 擬回購

另一方面，王興指出早年捐出10%個人對公司持股，並注入基金會，完全是為公益目的。

美團Keeta

王興亦表示公司管理層會積極應對將公司經營好，同時呼籲行業更理性發展。他亦指出公司會通過其措施盡量予市場更多信心，又表示公司在外部有部份不錯投資，可能上市時便會有理想回報，亦會在合適情況下積極退出。

成交增長難依靠補貼

早前美團公布首季業績，期內經調整虧損錄得49.7億元人民幣（下同），按年盈轉虧，但勝於預期的68.3億元。期內總收入錄得910.4億元，按年增5.6%。

當時王興指出，外賣行業的補貼逐漸趨於理性，第二季的UE（單位經濟效益）將較第一季有顯著改善。不過因去年補貼致使的基數效應，料外賣的訂單量下半年會出現按年下降。

美團Keeta

王興指出，從之前的經驗看來，僅僅依靠補貼所帶來的成交增長是不可持續的，日後將重新聚焦於用戶體驗和營運效率，這也正是美團的優勢所在。其預計，外賣行業的長期UE（單位經濟效益）將回歸合理水平，因競爭會更加理性，且有監管引導，有信心持續保持業界領先的營運效率。不過下半年仍需觀望行業整體競爭格局的變化，但一般而言後續季度存在季節性的利好，相信第二季的UE將較第一季有顯著改善。