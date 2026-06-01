美團料次季UE改善　惟下半年外賣單將跌　預告AI助手夥騰訊元寶

美團（3690）發佈首季業績，期內經調整虧損錄得49.7億元人民幣（下同），按年盈轉虧，但勝於預期的68.3億元。期內總收入錄得910.4億元，按年增5.6%。



美團首席執行官王興指出，外賣行業的補貼逐漸趨於理性，第二季的UE（單位經濟效益）將較第一季有顯著改善。不過因去年補貼致使的基數效應，料外賣的訂單量下半年會出現按年下降。



料次季UE較首季改善 僅靠補貼促成交不可持續

王興指出，從之前的經驗看來，僅僅依靠補貼所帶來的成交增長是不可持續的，日後將重新聚焦於用戶體驗和營運效率，這也正是美團的優勢所在。

其預計，外賣行業的長期UE（單位經濟效益）將回歸合理水平，因競爭會更加理性，且有監管引導，有信心持續保持業界領先的營運效率。不過下半年仍需觀望行業整體競爭格局的變化，但一般而言後續季度存在季節性的利好，相信第二季的UE將較第一季有顯著改善。

美團首席執行官王興指出，外賣行業的補貼逐漸趨於理性，第二季的UE（單位經濟效益）將較第一季有顯著改善。（資料圖片）

去年基數高 料下半年外賣訂單量將按年跌

不過王興也提醒稱，由於去年補貼大戰，致使基數較高，料外賣的訂單量下半年會出現按年下降，且下半年的每單配送成本會高過第二季。 但隨著消費者越來越願意為品質買單，相信會逐步看到更健康的訂單結構。

美團指出，核心本地商業各業務之間仍有大量尚未釋放的協同潛力，會積極推動外送與其他服務之間的交叉銷售。最終，這將為整個核心本地商業板塊帶來長期的複利價值。

美團Keeta

中東市場仍吸引 Keeta首季在港效率續提升

而因外圍局勢的波動，大行關心Keeta出海進程，王興解釋指，中東業務的增長指標在短期內，確實出現一些波動。不過到目前為止，影響仍在可控範圍內，對這個市場的長期信心沒有改變，中東仍是全球最具吸引力的即時配送市場之一，因滲透率較低，而當地消費者的支付意願強。且即便是環境具挑戰性，由線下轉為線上的趨勢仍然明顯。

王興表示，Keeta去年第四季在香港市場已經實現盈虧平衡，本季在香港和沙特阿拉伯都進一步提升了效率。更令人鼓舞的是，其他中東市場和巴西的效率爬坡速度甚至更快。因此美團在未來，會繼續審慎探索海外市場的擴張機會，同時在財務上保持自律，相信在全球範圍內，外賣是一個已經得到驗證的商業模式。

此外，因戰局致使的油價波動，美團亦承認，航空燃油附加費上調將為酒店旅遊業帶來短期波動，尤其是長途旅遊與高星級酒店可能面臨逆風。但王興認為，在本地住宿以及低星級酒店的業務上，其實仍然具備韌性，美團在這些領域具備機構性優勢，因此有能力穿越當前的市場週期。

美團Keeta

預告旗下AI助手將合作騰訊「元寶」 連接本地生活需求

在AI使用方面，公司指第一季加速推進AI布局，全面提升面向消費者和商家的服務能力。AI助手「小團」完成智能搜索功能迭代，為本地生活服務用戶提供更智能化的決策參考。王興表示，小團仍然處於非常早期的階段。但無論如何，已經看到一些不錯的初步成果。

他續預告，旗下AI助手「小美」將合作騰訊（0700）旗下「元寶」，當用戶在「元寶」中提交與本地生活服務相關的需求時，系統就會觸發與美團之間的通訊，無縫把用戶連到我們的服務，例如線上訂餐和配送。