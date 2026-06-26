美團大眾點評夥美心等三集團　啟本地化佈局　本港用戶達109萬

美團（3690）旗下大眾點評香港業務升級，與美心、麗新集團、曲奇四重奏三大品牌簽約戰略合作。此外公司亦推出港版app，打通本地線上支付，支持八達通和PayMe支付。



公司披露，大眾點評去年在港服務遊客規模為924萬人，覆蓋去年到港內地旅客的56%。而在本地用戶中，即以852電話號碼註冊計，本港用戶現為109萬，以撇除老幼等年齡段的消費人群計算，佔比約22%。

去年本地日均用戶增長近50% 冀深耕本地化

大眾點評數據指，2025年，香港本地日均用戶數按年增長近50%，日均美食訂單量增長146%，香港本地用戶評價數漲超65%。以852電話號碼註冊的本港用戶現為109萬，佔消費人群約22%。

大眾點評境外商業化負責人賀夢雨指出，進入香港已近十年，今年會更側重本地化概念，不單服務訪港遊客，亦希望深耕本地市場，例如會對商圈範圍進行擴展，同時加強打造專業平台。

目前大眾點評在香港有10萬個商家的資訊，截至2025年底，平台已覆蓋香港全境近40萬個POI（Point of Interest，興趣點），為消費者提供代金券、餐廳訂座，美食及休閒娛樂團購等便捷服務。希望在用戶端、商戶端和推廣端齊發力，發展本地化。

料內地成熟經驗適配港 由「找優惠」至「找好店」

美團副總裁、點評事業部總經理陶雪璇指出，港人北上消費已成趨勢，相信此時是深耕本港市場的好時機。且因大眾點評在內地的本地生活賽道有20年的經驗根基，是自己跑通了的成熟商業模式，有信心可以適配香港市場。

由前港姐冠軍謝寧（Charlene Tse）創立的品牌曲奇四重奏，自2008年起憑藉獨特的蝴蝶酥屢次獲得國際美食大獎。(公關提供)

她表示，除卻傳統的補貼優惠，希望可以協助本地餐飲品牌打造真實的評價體系，推出套餐、優惠券等餐飲方面建設，將使用場景由「找優惠」延伸至「找好店」。

且從會員機制方面，大眾點評所有的消費可以計入美團體系，相當於享受了美團旗下兩個產品的附加價值，並隨不同等級匹配不同的權益和優惠。

美心旗下中式餐飲品牌美心皇宮。(資料圖片)

至於本地市場潛力，她直言，香港並非一個陌生的市場，結合當前的滲透率，以及本港市場發達的實體經濟和高增速而言，相信發展潛力巨大。且今次深入合作，相信亦都可以加速香港餐飲行業的數字化進程。