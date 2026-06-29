國際清算銀行預警　人工智能競賽背後的經濟隱憂｜方保僑

近年人工智能與生成式AI發展一日千里，表面上帶動科技產業鏈的爆發式增長，但背後潛藏的市場波動與宏觀經濟隱憂，正逐漸引起國際財金機構的危機意識。國際清算銀行（Bank for International Settlements-BIS）在最新報告中，罕有地對這股人工智能熱潮作出審慎警示，直指當前的投資速度與規模已超越歷史上多次經濟泡沫周期，並警告在全球債務高企的背景下，這股熱潮正逐步構成新一輪環球金融風險。



根據報告分析，美國企業在人工智能領域的投資於短短三年間已由低位大幅攀升約四點五倍，無論增長幅度還是資金規模，均已超越當年互聯網泡沫浪潮。現時以微軟、谷歌、亞馬遜及Meta等為首的全球科技巨頭，預計在短時間內投入超過一萬億美元，用於AI基建，範疇涵蓋頂級晶片採購、大型數據中心建設及雲端服務擴展，令市場形成高度集中的資本競賽。

美國企業在人工智能領域的投資於短短三年間已由低位大幅攀升約四點五倍。（示意圖，Unsplash@Zulfugar Karimov）

這種高度亢奮的投資生態，衍生出一種脆弱的循環投資結構。產業鏈中，半導體企業向AI新創公司注資，而後者再將資金回流，用於購買晶片與算力服務，形成相互依賴的資金循環。一旦其中任何環節出現樽頸，如AI應用變現能力未如預期、企業盈利無法達標，或是全球利率環境轉變，便可能引發連鎖效應，迅速放大市場波動與風險外溢。

更令人擔憂的是，隨着AI相關股份在全球股市中的權重持續攀升，其波動性早已超越單一科技板塊的範疇。現時無論是退休基金、ETF還是散戶的直接持股，都與這批科技巨頭的表現深度綁定。倘若人工智能泡沫出現劇烈調整，將會透過財富效應直接拖累消費信心及實體經濟，形成嚴重的系統性風險。

隨着AI相關股份在全球股市中的權重持續攀升，其波動性早已超越單一科技板塊的範疇。（示意圖，Pexels@Arturoaez225）

與此同時，全球債務水平高企令整體風險更趨複雜。後疫情時期，各國政府持續擴張財政開支，導致公共債務水平屢創新高，債券市場的投資者結構亦隨之改變。高槓桿對沖基金及非銀行金融機構參與度上升，令市場流動性在面臨壓力時可能迅速蒸發。當政府債務與金融市場風險高度交織，任何利率上升或市場信心動搖，都可能引發債券價格急跌，進一步收緊金融條件，波及整個銀行體系。

在宏觀經濟層面，AI熱潮與高債務環境並非孤立存在。當市場處於低利率與高流動性時，資金傾向追逐宏觀科技前景；然而，一旦通脹回升或中央銀行被迫收緊貨幣政策，資產價格的調整將會非常劇烈。人工智能固然是未來十年的核心科技趨勢，產業仍具備長遠發展潛力，但在中美科技競爭、AI監管政策及全球利率走勢充滿不確定性的背景下，投資者必須警惕估值過高及市場過度樂觀的情況，避免盲目追逐熱潮，方能在科技變革的浪潮中立於不敗之地。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組織，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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