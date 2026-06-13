中移動香港儲值卡6.17起禁內地激活　方保僑料防範內地人翻牆用AI

中國移動香港公布，由下周三（17日）起，港人常用的「鴨聊佳」等全線儲值卡，必須在香港或漫遊地激活。即若以內地數據卡為例，不能北上內地後才插卡使用。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，是次中移動的政策調整，目的為防範水貨商將數據卡轉賣至內地，防範內地居民購入數據卡連接外地網站，甚至使用Gemini等AI服務，堵塞另類「翻牆」漏洞。



由2026年6月17日起，中國移動全線儲值卡產品不支持在內地激活操作。（網頁截圖）

用戶北上離港前需在手機插入內地數據卡，並開啟漫遊數據。（資料圖片／朱永倫攝）

中國移動6.17起不支持儲值卡在內地激活

中國移動香港近日調整儲值卡政策，由下周三（17日）起，全線儲值卡產品不支持在內地激活操作，用戶只可在香港或旅遊卡的漫遊地激活。受影響產品包括港人北上常用的「鴨聊佳」等品牌。

網上已有儲值卡專門店提供教學，若以內地數據卡為例，屆時用戶離港前需在手機插入數據卡，並開啟漫遊數據，保持手機開啟狀態3至5分鐘，若不完成上述操作，進入內地後數據卡將無法啟用。

而中國移動是次政策只適用於實體卡，eSIM則不受影響，儲值卡啟用後的有效期內，多次往返內地不需重覆上述操作。

中國移動是次政策只適用於實體卡，eSIM則不受影響。（資料圖片）

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，是次中移動的政策調整，目的為防範水貨商將數據卡轉賣至內地，防範內地居民購入數據卡連接外地網站。（資料圖片）

方保僑料目的為堵塞內地居民「翻牆」漏洞

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，中國移動是次調整政策，目的為防範水貨商將數據卡轉賣至內地，因內地禁止使用VPN「翻牆」連接外地網站，居民則可購入數據卡，再通過漫遊數據進入YouTube、Threads、Facebook等外國網站，變相成為另一種「翻牆」漏洞。

方保僑補充，近年全球各地興起人工智能，惟部份外國AI企業封鎖內地IP連接，若內地居民購入相關數據卡，便可使用Google的Gemini等AI服務。

方保僑又指，新規定推出後增加水貨商的風險，由於儲值卡具有使用期限，強制提前激活數據卡，將縮短使用期限，變相增加銷售難度，更存在滯銷的可能性，而內地居民也不可能經常訪港只為激活數據卡。