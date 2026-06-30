中美角力｜阿里騰訊被指與華軍方有關　美推新規游說機構迅即斬纜

近年中國與美國不時進行政治角力，更有華資企業被指涉及與內地軍力有關，而遭到美國軍方點名。據《彭博》報道，隨著美國新出台的限制措施重塑許多中國企業的影響力格局，華盛頓最具影響力的游說公司正加速與阿里巴巴（9988）和騰訊控股（0700）等中國科技巨頭切割關係。



根據周二（30日）生效的一項法律，如果一家公司的游說機構同時也為被五角大樓指稱協助中國軍方的實體工作，那麼五角大樓將被禁止與該公司合作。實際上，這項規定迫使游說機構在代表中國企業和代表美國國防承包商之間做出選擇。

中國杭州西溪，阿里巴巴集團企業園區。（阿里巴巴官網）

美游說機構與阿里騰訊「斬纜」

根據Brownstein Hyatt Farber Schreck LLP，Mercury Public AffairsLLC和MO Strategies Inc.等華盛頓游說機構周一及過去一周披露的一系列文件，阿里巴巴失去了五家游說公司，騰訊則失去了四家。上述三家機構都曾代表過這兩家中國科技巨頭。

報道引述MO Strategies的Marty Obst就五角大樓有關中國軍工企業「1260H」名單的新限制措施說道「我們將完全遵守戰爭部的新政策」。Brownstein和Mercury均未置評，五角大樓也未回應置評請求。

2025年3月21日，美國華盛頓，圖為五角大樓（Pentagon）全景。（Reuters）

騰訊阿里否認與中國軍方合作

騰訊和阿里巴巴均否認與中國軍方合作，也未對游說活動置評。阿里巴巴上周起訴五角大樓，尋求將自身從1260H名單中移除。該公司在訴訟中稱，新的游說限制「已經導致多家公司和游說機構表示將終止與阿里巴巴的合作關係」。

根據上周披露的信息，代表阿里巴巴進行訴訟的盛德國際律師事務所以及Greenberg Traurig LLP已停止為阿里巴巴進行游說。根據4月提交的文件，Holland & Knight LLP也已停止相關工作。這些公司均未對此置評。新規適用於游說活動，但不適用於法律代理。

這些放棄中國客戶的決定凸顯出五角大樓黑名單在美中競爭中日益重要的作用，尤其是在先進技術領域。該名單最新一次更新後，所列企業數量已大幅增加至188家，覆蓋半導體、人工智能、機器人和無人機等關鍵行業。

中美關係：圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

與美國國防企業合作的供應鏈人工智能公司Exiger首席全球事務官Kit Conklin表示﹕「過去，業界對1260H清單並不重視，因為沒有直接的合規要求。但現在情況不同了」，「國會和特朗普政府正越來越多地利用這份清單作為對華限制政策的基礎。」

報道指出，對阿里巴巴而言，在華盛頓失去政府事務游說代表正值敏感時刻。本月早些時候，Anthropic PBC致函多位美國參議員和白宮官員，指控阿里巴巴利用數千個虛假賬戶發動大規模行動，「非法」訪問其Claude AI模型，企圖以極低成本開發具有競爭力的聊天機器人。

報道引述一些游說人士表示，他們預見到一些不需要國防承包商客戶的個人或小型公司接手被放棄的中國客戶業務。但他們也指出，這種做法可能會使相關個人或機構在華盛頓成為眾矢之的。