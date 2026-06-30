中國經濟｜6月製造業PMI重上擴張區　報50.3勝預期

內地6月份官方製造業採購經理指數（PMI）重上擴張區域，報50.3，按月上升0.3個百分點之餘，更是優於預期。



至於6月份非製造業商務活動指數爲50.2%，按月上升0.1個百分點，非製造業景氣水平有所回升。

中國製造業・中國工廠・中國出口・中國鋁業・中國鋁鋼・中國金屬：圖為2018年4月10日，鏡頭下中國東莞一家工廠內的鋁棒材。（Reuters）

大型製造業PMI按月跌0.4個百分點

國家統計局數據顯示，從企業規模看，大型製造企業PMI爲50.7%，比上月下降0.4個百分點，仍高於臨界點；中型企業PMI爲50.5%，比上月上升1.9個百分點，高於臨界點；小型企業PMI爲48.2%，比上月下降0.3個百分點，低於臨界點。

從分類指數看，構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和新訂單指數高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

至於同月非製造業商務活動指數爲50.2%。分行業看，建築業商務活動指數爲49.0%，比上月上升0.2個百分點；服務業商務活動指數爲50.4%，比上月上升0.1個百分點。從服務業行業看，電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務、貨幣金融服務、保險等行業商務活動指數均位於55.0%以上較高景氣區間；航空運輸、房地產等行業商務活動指數均低於臨界點。

綜合PMI按月升0.1個百分點

國家統計局指出，6月份綜合PMI產出指數爲50.6%，按月上升0.1個百分點，表明內地企業生產經營活動總體擴張略有加快。