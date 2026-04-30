內地4月官方製造業PMI報50.3　勝預期　新訂單指數跌至50.6

國家統計局公布數據顯示，4月製造業採購經理指數（PMI）50.3，略高於市場預期的50.1，比上月下降0.1個百分點，製造業景氣水平總體穩定。



從企業規模顯示，大型企業PMI為50.2，比上月下降1.4個百分點，仍高於臨界點；中、小型企業PMI分別為50.5和50.1%比上月上升1.5個和0.8個百分點，均高於臨界點。

構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和新訂單指數均高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

其中，生產指數為51.5，比上月上升0.1個百分點，表明製造業生產活動有所加快。

4月份內地製造業續處於擴張區。（路透社）

製造業新訂單指數跌至50.6

新訂單指數為50.6，比上月下降1.0個百分點，仍高於臨界點，表明製造業市場需求保持擴張。原材料庫存指數為49.3，比上月上升1.6個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅明顯收窄。

從業人員指數為48.8，比上月上升0.2個百分點，表明製造業企業用工景氣水平回升。

供應商配送時間指數為49.5，與上月持平，低於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間較上月繼續延長。

內地服務業PMI降至49.4。﹙路透社﹚

非製造業PMI跌至49.4

至於4月非製造業PMI為49.4，低於市場預期的49.8，比上月下降0.7個百分點，非製造業景氣水平有所下降。

分行業顯示，建築業商務活動指數為48，比上月下降1.3個百分點；服務業商務活動指數為49.6，比上月下降0.6個百分點。其中，鐵路運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務等行業商務活動指數均位於55以上較高景氣區間；批發、零售及居民服務等行業商務活動指數均低於臨界點。

其中，新訂單指數為44.3，比上月下降0.7個百分點，表明非製造業市場需求水平下降。投入品價格指數為51.7%，比上月下降0.6個百分點，仍高於臨界點，表明非製造業企業用於經營活動的投入品價格總體水平持續上漲。銷售價格指數為48.1，比上月下降1.8個百分點，表明非製造業企業銷售價格總體水平下降。

同期，從業人員指數為45.5，比上月上升0.3個百分點，表明非製造業企業用工景氣度較上月改善。業務活動預期指數為54.7，比上月上升0.5個百分點，表明非製造業企業對市場發展信心有所增強。

綜合PMI產出指數續高於榮枯線

4月綜合PMI產出指數50.1，比上月下降0.4個百分點，高於臨界點，表明中企生產經營活動總體繼續保持擴張。