「藥房霸主」龍豐全年多賺近六成　流動淨負債逾4億　博貨如輪轉

半新股龍豐集團（2290）公布上市後首個全年業績，截至3月31日止年度純利約2.69億元創新高，按年增加57.89%，創集團記錄新高；期內，龍豐每股盈利72仙，惟不派末期股息，並表示計劃就2027年度及其後向股東派發不少於可分派溢利的60%，惟須考慮多項因素而定。

期內收入收入增加33.2%至32.8億元，亦創歷史新高。

集團業績「靚仔」，亦將「貨如輪轉」發揮到極致，期內銀行借款及銀行透支雖然進一步減少2億至5.56億元，但流動負債淨額𧘌達4.13億，集團主要借快速出售存貨，回籠資金，應付還款需求。不過，此情況隨公司上市集資約六億後，集團料財務狀況將顯著增強。

龍豐將於5月28及29日舉行兩日快閃福袋活動，於指定分店免費派發共2萬份福袋。

料今年財年開多6、7間店

另外，集團稱，年內持續擴展實體零售網絡，新增6間零售店，使門店數量增至31間，進一步鞏固市場領先地位。龍豐集團執行董事、主席兼行政總裁謝少海指，計劃於2027財政年度開設6至7間新零售店，選址涵蓋核心購物區及具強大市場潛力的住宅區。

龍豐盤中暫升6.6%，報2.59元，市值近13億元。

該公司上月初上市，招股定價為每股5.18元，現價累計仍然「腰斬」。