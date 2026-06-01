龍豐上市，散戶發財定發夢？｜凌凌八

最近龍豐（2290）上市，有朋友問我抽唔抽，我第一反應係問：點解要買？



你睇莎莎（0178）同卓悅（0653），同樣的故事，結果如何？心照。

市場消息指這隻新股國際配售已經超額，似乎大戶願意埋單。不過，從實際招股書中，這隻「藥房第一股」買唔買得過？

龍豐集團正在招股。（黃寶瑩攝）

首先看看龍豐的財務報表：

-2023財年：收益約10.9億港元，淨虧損2,714萬港元。

-2024財年：收益暴增至20.2億港元，扭虧為盈賺1.45億港元。

-2025財年：收益再上一步到24.6億港元，純利達1.7億港元。

-2026財年預測：公司甚至預估2026全財年純利可達2.65億港元（單是首8個月就賺了1.48億）。

龍豐以三招改善業績

2023年還在虧損，兩年後為何能大賺？這歸因通關後內地旅客的復甦，以及龍豐採取了「高SKU（庫存量單位）、多自有品牌、瘋狂開大店」的策略。

現在龍豐擁有31間分店，按零售銷售額計，它已經是香港整體的第三大美妝保健零售商，更是全港最大的醫藥零售商，以2025年的歷史市盈率（PE）大約13至16倍來看，作為一家具備規模的零售連鎖店，這個定價不算太貴，但也絕非「開倉大平賣」。

龍豐能從上水一家小藥房做到上市，它的商業模式確實有其獨到之處：

龍豐最核心的競爭力，是它建立了一套全球供應鏈。

龍豐旗下門店。（資料圖片）

全球供應鏈成競爭力

根據其招股書提到，他們這次集資要去升級日本、韓國的採購辦事處和倉庫。別人要經總代理，它直接去源頭拿平行進口貨，把中間商吃掉的利潤吐出來讓利給消費者，這就是它能維持49,000個SKU且天天特價的關鍵。

龍豐目前已經建立了超過40個自家品牌，做零售的人都知道，賣別人的藥水賺幾巴仙，賣自家的保健品和化妝棉利潤可以翻幾倍。如果自家品牌能成功入屋，龍豐的毛利率還有上升空間。

在香港零售業近年高喊「寒冬」的背景下，龍豐反而計劃未來再開11間新店。對它來說，租金下跌反而是以較低成本搶佔核心地段（如中環、金鐘）的大好機會。

聽起來好似唔錯，但我認為龍豐有幾點隱憂，大家必須謹慎。

龍豐目前在港擁有31間門店。（資料圖片）

招股並無引入基石投資者

這次龍豐上市，完全沒有引入基石投資者。通常有實力的新股，都會找些大基金、富豪或者業務夥伴來做「基石」，鎖定半年不能賣股，給市場打強心針。龍豐居然赤膊上陣，全靠市場散戶。

雖然國際配售反應好，但這也意味著上市後股票的穩定性少了一道屏障，股價波動可能會較大。

龍豐最吸引人的就是平價平行進口產品（俗稱水貨）。雖然招股書中公司與法律顧問保證，香港法律不禁止平行進口，且「過往所有假貨投訴均未獲證實，亦未受到刑事檢控」。但這不代表未來一帆風順。 水貨的貨源往往依賴第三方批發商，一旦供應鏈出現偽冒產品，或者跨國大品牌聯合起來封殺、更改包裝、甚至收緊地區定價政策，龍豐的貨源穩定性和價格優勢就會遭到重創。

另外，點算集資用途，往往能看出一家公司的真實財政狀況。龍豐這次集資，有約36.6%用來擴展網絡；但緊隨其後的，有20%的資金用來償還貸款（主要是若干供應商融資安排）。把上市集資的錢拿去還給供應商，反映出龍豐雖然表面上賺錢，但前幾年激進擴張、開大店、囤積高達4.9萬個SKU，其實對現金流和日常營運資金造成了不小的壓力。

總結：入唔入得過？

龍豐是一隻充滿本地色彩的新股。如果你問我龍豐是否一間差公司？非也。我相信這間公司的經營能力的確不錯，但實際上我認為沒有太多值得投資的吸引力。

龍豐的真正對手，其實是電商巨頭如拼多多、淘寶，和深圳、珠海，我看見的是一個面對電商衝擊的行業，一個依賴租金和人流的經營模式，一個缺乏護城河的生意。

投資最危險的，不是沒有故事，而是你十年後聽到的，還是同一故事。

【財經專欄】凌和遊戲‧凌凌八一個風度翩翩嘅小股東、老闆仔，長年穿梭世界各大城市，見識過資本的貪婪、人性的槓桿，亦曾參與市場上的零和遊戲。日常最大嘅樂趣，就喺係漆黑股海中，尋找螢火蟲s。

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