畢馬威料本港全年IPO集資額達3500億　下半年這類股成主力

畢馬威今日（30日）進行「中國內地與香港IPO市場2026年度中期回顧」，重點回顧全球IPO市場、A股以及港股IPO市場的表現。



畢馬威中國香港特別行政區新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，香港上半年新股上市集資額達2,099億港元，宗數85宗，雙雙創下近五年上半年新高，按年分別大增92%及102%。他表明生物科技股將會是香港IPO市場其中一個重要版塊。

畢馬威中國香港資本市場組主管合夥人劉大昌則表示，因市場前景樂觀，有望全年集資額達3,500億港元，港交所世界排名到年低將維持第二。

畢馬威今日回顧中國內地與香港IPO市場狀況。（張偉賢攝）

港IPO申請創歷史新高

他表示，香港IPO市場期內A+H股上市錄得24宗，特專科技公司（第18C章）上市則有13宗，兩者數量均已超越2025年全年水平，合共佔上半年集資總額逾七成。第18C章上市宗數顯著增長尤其令人鼓舞，有助推動香港高科技生態系統建設，加上多家人工智能相關企業成功上市，進一步強化香港作為全球AI企業融資首選地之一的地位。

目前香港上市申請（包括保密遞交）已超過500宗，其中公開申請達443宗，較年初大增52%，包括116宗A+H及145家科技企業申請。劉大昌預期，A+H及特專科技板塊將繼續成為下半年IPO主要動力。至於有關香港IPO上市情況分化的問題，他表示，上市情況分化需視乎行業類型，目前市場仍有大量資金，而AI產業仍有巨大增長潛力，AI產業仍受進捧。

劉大昌表明，港交所第二輪優化上市諮詢將於2026年下半年展開，聚焦在公司上市的行政所需的時間和資源優化，令合資格的公司能夠更有效地上市。

劉大昌表示香港IPO集資額有望達3500億港元。（張偉賢攝）

A股市場勢頭強勁 朱雅儀：中港將開放兩大市場

至於內地市場，朱雅儀指出，A股2026年上半年展現出穩健的增長勢頭，錄得79宗新股上市，集資額達1,005億元人民幣，分別較2025年同期上升30%及87%。她指出內地升勢主要受三大因素影響︰第一，創業版啟動，開啟IPO預先審閲機制，提升公司後續正式申報與審核的效率；第二，科創版改革擴大至內地AI模型企業，提升其發展空間；第三，滬港強化其深度合作，除了A+H股上市外，中國證監會亦設立H+A股上市讓香港新創公司的IPO得以在內地上市，預期相關數目將陸續增加。

她亦提到，6月上市的公司較多，不少公司陸續準備報表，希望能趕在上半年上市。但全球息口走勢可能會影響IPO股值，公司未必能預測並控制走勢，因此不少公司，尤其是AI科技公司，均希望IPO能盡快落地上市。

朱雅儀表示H+A股上市相關數目將陸續增加。（張偉賢攝）