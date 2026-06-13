世紀IPO站在十字路口：SpaceX上市是新標杆還是一場荒誕？

SpaceX將IPO發行價定在每股135美元，6月12日首個交易日以160.95美元收盤。以1.75萬億美元估值完成人類史上最大規模IPO。這家航天巨頭推到全球資本市場輿論風暴眼中心。

一段歷史敘事的兩種敘事已然擺在台前：有人視其為太空夢想透支資本、科技泡沫 2.0 的標誌性轉折點；有人將其定義為長期硬核創新獲得耐心資本背書的里程碑。而客觀來說，這場IPO的本質，是全球資本市場對遠期硬核科技估值邏輯的一次終極大考。



SpaceX上市：2026年6月12日，馬斯克在德州遠距離參與上市「敲鐘」儀式（Reuters）

唱衰：高估值與基本面的巨大落差

SpaceX的IPO，最大爭議自然是估值。支撐泡沫論的論據清晰且尖鋭。從經營基本面看，SpaceX 尚未實現整體盈利，2026 年一季度營收 47 億美元，淨虧損高達 42 億美元，僅星鏈業務穩定造血，火箭研發、xAI 太空算力、星艦製造持續吞噬現金流。1.75 萬億估值對應百倍級市銷率，遠超傳統制造、能源企業估值體系。另外雙層股權結構下馬斯克手握超 82% 投票權，外部投資者難以制衡公司戰略，直指估值虛高、治理失衡兩大硬傷。

回望 2000 年網路泡沫以來，無數無營收、無技術壁壘的平台僅憑流量故事爆炒市值。如今市場擔憂正在復刻相似劇本：SpaceX 估值綁定火星殖民、軌道 AI 數據中心等數十年周期的遠期願景，短期無法兑現大額利潤，資本追捧更多源於馬斯克的個人敘事與太空賽道風口流動性。一旦星艦迭代延期、星鏈用戶增速放緩、太空 AI 投入持續超支，高估值沒有業績承接，極易引發股價斷崖式回調，帶動整個商業航天、AI 高成長板塊集體估值下修，成為新一輪科技泡沫破裂的導火索。市場裏 「靠故事定天價」 的質疑聲，根源在於傳統價值標尺完全無法丈量這家企業。

2026年6月12日，美股SpaceX上市，民眾在宣傳板前影相（Reuters）

樂觀：這是耐心資本適配硬核長周期創新的範本

另一派否定泡沫說的視角，錨定商業航天真實落地的產業根基，而非虛無縹緲的故事。SpaceX 並非空有願景，已經跑通一套可自我循環的商業閉環：獵鷹 9 可回收火箭把發射成本壓縮至行業三分之一；星鏈在軌衛星近萬顆，2026 年用戶突破 1030 萬，成為穩定現金奶牛；星艦 Block3 實現百噸級運力首飛，工業化工廠規劃年產能千艘……太空運輸降本路徑清晰可驗證。本次 750 億募資有着明確投向：星艦量產與火星探測任務、星鏈 V3 衛星全網擴張、xAI 太空算力基建三大實體賽道，每一筆資金都對應可落地的技術產能，而非純粹概念炒作。資本市場願意為跨度十至三十年的行星化藍圖支付溢價，恰恰證明成熟耐心資本已經跳出 「逐季盈利」 的短視思維。

對比 2000 年網路泡沫企業大多輕資產、低壁壘，SpaceX 手握全球獨一檔的可複用火箭、全球最大低軌衛星星座、太空算力先發優勢，構築極高技術護城河。華爾街資金押注的不是空想，而是未來太空通信、星際運輸、軌道 AI 算力合計數十萬億級的藍海市場，如同早年資本押注電力、鐵路、網路基礎設施，前期巨量投入、後期壟斷性回報本就是重資產變革產業的常態。從行業意義來看，SpaceX 上市直接拉高全球商業航天估值天花板，倒逼資本向長周期硬核硬科技傾斜，打破只有短期快消、網路輕資產才能融資的舊格局。

2026年6月12日，SpaceX高層與員工慶祝公司上市（Reuters）

泡沫與創新本就是科創資本的一體兩面

原本，兩種對立評價並非非黑即白，SpaceX 世紀 IPO 暴露了當下資本市場的深層矛盾：傳統 PE、PB 估值體系失效，針對航天、深空探索、通用 AI 這類超長期、重投入、高壁壘產業，全球尚未形成統一、成熟的估值度量衡。

適度高溢價本身是創新的催化劑：高估值帶來鉅額低成本融資，讓星艦、火星項目不必受制於短期盈利壓力，得以放手攻堅顛覆性技術；資本願意承擔遠期不確定性風險，才有人敢於投入回報周期遠超普通企業的前沿探索。但無節制的敘事炒作、流動性氾濫催生的脱離基本面估值，必然積累泡沫風險。

本次 SpaceX 上市出現兩大平衡隱患：一是散戶配售比例高達 20%，遠高於常規 5%-7%，普通投資者風險承受能力弱，極易在股價波動中遭受損失；二是馬斯克絕對控權模式放大戰略試錯成本，一旦管理層決策激進失誤，外部股東缺少約束手段。

2026年5月22日，SpaceX旗下的星艦V3（Starship V3）成功發射升空，進行第12次試飛。這次試飛旨在測試星艦的最新版本。（X@SpaceX）

但真正區分 「創新溢價」 與 「惡性泡沫」 的核心標尺有三：其一，企業是否擁有可驗證、持續迭代的硬核技術與現金流底座（星鏈正是 SpaceX 的壓艙石）；其二，募資資金是否全部投向實體技術研發、產能擴張，而非股權套現、財務揮霍；其三，市場是否存在理性分層資金，穩健長線機構主導定價，而非短線游資、散戶投機主導行情。

SpaceX 登陸納斯達克這件事，給全球資本市場、科創產業、監管層都必然留下深刻啟示。對投資端而言，資金必須完成分層分化：追求穩健分紅的保守資本應遠離超高估值長周期航天標的。具備十年以上持有周期、能承受大額浮虧的耐心資本，才可參與太空、深空、前沿 AI 賽道博弈，摒棄 「短炒快賺」 的投機思維；對科創企業而言，宏大敘事永遠需要紮實基本面託底，願景不能替代營收、技術迭代與成本控制，星鏈持續盈利、星艦穩步試飛才是 SpaceX 扛住估值爭議的底氣；對監管與市場制度來說，需要完善適配長周期硬核科技的上市規則：差異化信披標準、雙層股權約束機制、長期股東激勵政策、投資者適當性分級保護，既給創新企業寬鬆的成長空間，又築牢泡沫無序膨脹的風險防火牆。

SpaceX 6月12日的掛牌，不會立刻寫下最終歷史定論。十年、二十年後回望，SpaceX 究竟是刺破泡沫的警示案例，還是人類走向行星文明的資本起點，完全取決於星艦能否規模化落地、火星計劃能否穩步推進、太空產業能否兑現萬億級市場價值。資本市場從來不是夢想的敵人，盲目炒作的貪婪、短視逐利的浮躁，才是科技創新最大的阻礙。這場世紀 IPO 真正的價值，不在於 1.75 萬億的數字本身，而在於它迫使整個金融體系重新思考：我們該如何為人類奔赴星辰大海的長遠未來，合理定價。