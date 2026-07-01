財經視野｜美元「爆發性」上漲　緣何成下半年最大的痛苦交易？

彭博美元指數在6月攀升至七個月高位，對沖基金已大幅增加對美元的看漲押注至16個月高點。分析稱，美元大幅上漲可能成為今年下半年最大的「痛苦交易」之一。



圖為2026年6月17日，中國安徽省阜陽市查獲的美元紙幣。（Getty）

美元或爆發性上漲

據彭博報道，滙豐預計美元將在2027年上半年逐步走強，並警告稱，如果聯儲會暗示準備收緊政策的力度要強於市場預期，以及如果地緣政治緊張局勢再次爆發，那麼美元可能出現「爆發性」上漲行情。

自聯儲會6月會議以來，風險有所增加。在6月會議上，政策制定者將重點放在通膨上，並未提供太多前瞻性指引。這使得市場注意力重新轉向利差，並推動美元兌主要貨幣過去兩周均走強。

「美元走強固然會帶來痛苦，但我們認為外匯市場的‘痛苦交易’將表現為美元的爆發性上漲，」Paul Mackel等分析師在6月29日的一份報告中指出。

滙豐指出的另一項痛苦交易是美國國債市場的逆轉。（AP）

痛苦交易是美國國債市場的逆轉

受聯儲會信號和強勁的美國經濟數據提振，彭博美元指數在6月攀升至七個月高位。與此同時，市場對其他地區收緊貨幣政策的預期正在減弱。隨著油價回落，歐洲緊縮前景減弱；日圓觸及40年來低點，市場擔心政府想要日本央行放緩進一步加息的步伐。

對沖基金已大幅增加對美元的看漲押注至16個月高點，這表明投資者越來越預期會有進一步的上行。

滙豐指出的另一項痛苦交易是美國國債市場的逆轉。年初，投資者預期殖利率曲線將趨陡，因為聯儲會似乎準備繼續降息。但通膨居高不下、勞動力市場韌性十足以及聯儲會更為鷹派的立場，導致殖利率曲線趨平。

對政策變化敏感的2年期殖利率今年已上漲超過60個基點，而10年期殖利率漲幅約為20個基點。這使得許多投資者押注殖利率曲線進一步趨平。但滙豐警告稱，如果經濟疲軟到足以迫使聯儲會放鬆貨幣政策，從而引發殖利率曲線再次陡峭化，那麼這些押注可能會迅速失敗。

「儘管目前對殖利率曲線趨平策略的建倉，可能不像年初對殖利率曲線趨陡策略那樣擁擠，但我們認為，殖利率曲線趨陡策略現在對市場而言將是一項痛苦的交易，」Dhiraj Narula等策略師在報告中表示。