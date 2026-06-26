伊朗擬對霍爾木茲海峽收服務費 WSJ：官員料年收可達400億美元
撰文：張涵語
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《華爾街日報》6月25日（周四）引述消息人士報道，伊朗方面估計，如果對霍爾木茲海峽的安全、保安及環境服務收費，每年將為國家帶來400億美元（約3136億港元）的收入。若該想法得以實施，將為德黑蘭帶來戰前所不具備的現金流和控制權。
報道引述知情官員透露，伊朗正參考世界各地的模式，包括達達尼爾海峽（Dardanelles）——土耳其對經由這條國際水道往返愛琴海的船隻，徵收一種名為「金法郎（gold franc）」的稅款。
報道引述伊朗官員指，而為了獲得對收取服務費想法的支持，伊朗正向中東地區乃至中國推銷這項構想。官員表示，伊朗希望波斯灣的鄰國能加入這項協議，並分享收益。
伊朗首席談判代表，議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）23日（周二）訪問阿曼，與阿曼商量霍爾木茲未來的管理安排。他表示：「所有人都必須明白，海峽的管理方式絕不會回到戰前。」
據船舶追蹤機構的數據顯示，24日（周三）通過海峽的船隻數量達到戰爭爆發以來的最高水平，約有70艘。戰前，平均每天有130艘油輪通過波斯灣的這個狹窄航道。
美國務卿魯比奧（Marco Rubio）本週訪問中東時反對伊朗收取海峽服務費的構想，他認為伊朗徵收費用將開創一個危險的先例。他稱，「現實是，世界上沒有任何國家有權對使用國際航道徵收費用，這也絕不會成為任何協議中可接受的條件。」
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