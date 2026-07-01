AI泡沫論｜晶片股史上最佳季度表現背後　AI需求可持續性受關注

晶片股創下歷史最佳季度表現，在人工智能設備需求旺盛的推動下延續了今年以來的強勁漲勢。但在近期股價波動後，投資者開始思考這輪行情還能持續多久。



《彭博》報道指，Cantor Fitzgerald高級董事總經理兼科技行業分析師CJ Muse表示：「過去六個月的主線是市場全面押注AI基礎設施，但現在大家開始問這是否可持續，我們是否應該感到擔憂。」

費城半導體指數周二上漲3.9%，第二季度漲幅達到88%，創歷史最佳季度表現。該指數在上半年上漲101%，有望創下有史以來最佳年度表現。

2025年8月25日，圖為美光科技（Micron Technology）的標誌。（Reuters）

相比之下，以科技股為主的那斯達克100指數第二季度上漲28%，標普500指數上漲15%，兩者均創2020年以來最佳季度表現，但漲幅仍明顯落後於晶片股。

然而，就在市場開始慶祝之際，上周的拋售給投資者敲響了警鐘。由於華爾街愈加質疑晶片需求能否持續，費城半導體指數上周大跌7.9%，錄得2025年4月以來最大單周跌幅。周一該指數盤中一度下跌3.2%，最終收漲3.8%，顯示波動加劇。

「最大的擔憂在於超大規模雲服務商能否在2026年之後繼續維持並擴大投資，」Muse表示，但他認為這輪投資熱潮短期內不會結束。