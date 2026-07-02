財經視野｜日圓「大割引」恐瀉至3.8算　專家警告已處危機臨界點

【日圓/日元】受制於日本及美國息差因素，以及美伊戰爭引致油價高企，縱使日本政府曾在今年4月底至5月初入市干預匯價，仍未能改變日圓弱勢。日圓兌1美元於年內累計跌幅近4%之餘，更跌穿162水平，創近40年來低位。目前多間大行看淡日圓前景，更有對沖基金認為，若果日本政府不作出干預，以及日本央行不進行加息，日圓兌1美元有可能在明年底觸及205，即每百日圓兌港元觸及3.825算。



據報道在日本與其他主要經濟體之間的利率差距巨大，以及市場對該國財政前景日益加深的疑慮雙重夾擊下，日圓已跌至1986年以來最低水準，進一步穩居過去一年表現最差的全球主要貨幣之列。

日圓持續處於弱勢，吸引港人前往找換店兌換日圓。（湯致遠攝）

日本政府一再警告將採取果斷行動以遏制日圓貶值，但交易員認為此舉幾乎無法帶來長期支撐。許多人認為，任何官方干預以支撐日圓的舉措只能讓跌勢稍歇，投資者認定，日本在升息以抑制通膨方面慢半拍，持續支持日圓的結構性疲弱。

三井住友料日圓兌1美元將跌至180

報道引述1.89萬億美元的資金管理機構T. Rowe Price認為，1美元兌169日圓可能是最糟糕的情況。瑞穗銀行則將底線設在170。日本第二大銀行三井住友金融集團則推演，未來幾年日圓兌美元跌至180是可能的結果之一。

還有人認為，如果日本央行在緊縮政策方面進一步落後，匯率來到200及以上也是可能的，例如Blue Edge Advisors的Calvin Yeoh。身為這個新加坡對沖基金投資組合經理的Calvin Yeoh表示﹕「如果既沒有直接干預匯市，日本央行也沒有升息，那美元兌日圓在2027年12月前會在180到205，看起來恐怕會像我的膽固醇一樣。」

報道亦引述持倉數據顯示，支持日圓進一步走弱的看法。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

對沖基金上個月已經提高看淡日圓的頭寸至2017年以來的最高水準。外匯期權交易員也提出日圓劇烈走弱的風險，他們估計，未來一年美元兌日圓升至180的機率為15%；同一時期升至200的可能性不到1%。

日本央行上月將基準利率上調0.25個百分點至1厘，創1995年以來的最高水平，並暗示未來還將進一步升息。雖然此舉縮小了日美利率差距，但部分交易員仍押注新任聯儲局主席沃什看重物價穩定，預示著美國利率將會上升。日本政府希望央行放緩升息步伐的報導，也加深市場對日圓疲弱的憂慮。

匯市專家憂日本已臨貨幣危機臨界點

Asymmetric Advisors的Amir Anvarzadeh表示，「我們真的已經來到一場日本貨幣危機的臨界點。」這位觀察日本市場37年的老手表示，這很大程度上是日本央行決策官員咎由自取，他們似乎處於深度昏迷狀態。

當然，目前沒有人認為日圓很快就會跌至上述水準。若真要走到那一步，還得一些條件配合：聯儲會必須在通膨重新升溫的情況下，釋出比市場預期更偏鷹的訊號，推動美國國債殖利率大幅攀升。同時，油價還得大幅飆漲，且地緣政治緊張局勢進一步惡化。

日本政府認為，今年稍早為支撐日圓所進行的外匯干預是成功的；日圓在該次干預後最初上漲，升至1美元兌155日圓左右。日本財務省負責國際事務的副大臣三村淳周三（1日）接受彭博採訪時表示，此舉獲得美國的支持。

東京商工研究最新調查，上半年有45家企業因為日圓而倒閉。（視覺中國）

上半年45家企業因日圓弱勢倒閉

另一方面，日圓疲弱促使當地企業在經營上面臨更大壓力，上半年當地破產宗數為2022年以來新高。《彭博》引述東京商工研究（Tokyo Shoko Research）周三發布的報告，1月至6月期間，共有45家企業因日圓疲軟而倒閉，較去年同期成長超過30%。這一數字創下了2022年以來的新高，該數據機構正是從那時起開始統計明確將「貨幣疲軟」列為破產原因的企業。

根據調查結果顯示，儘管出口商從中受益，但僱用了日本大部分勞動力的中小企業卻越來越難以承受日圓長期疲軟帶來的衝擊，這給日本經濟蒙上了一層陰影。

《彭博》報道指出，雖然借貸成本上升本身通常會導致更多企業陷入資不抵債的困境，但上述數據也為日本央行繼續升息提供了支持；加息有助於縮小日美利率差，進而提振日圓匯率。