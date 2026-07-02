財經視野｜日圓徘徊40年低位　燃市場揣測︰當局下一條紅線在哪？

日本財務省負責國際事務的副大臣三村淳周三﹙2日﹚在接受彭博採訪時員表示，為支撐日圓所進行的外匯干預是成功的，且部分美國官員表示支持；目前日圓匯率徘徊在40年來的低點，兌美元徘徊162水平，促使交易員揣測日本的下一道紅線在哪裡。



圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

策略師將目光投向163及更高水平

《彭博》報道指出，美元兌日圓周二突破162後，策略師越來越多地將目光投向163及更高水平，認為日本財務省可能會容忍比2024年干預期間更弱的日圓匯率水平。

他們表示，考慮到市場倉位和本周美國將公佈非農就業數據，匯率可能會很迅速觸及這些新的重點關口。報道認為，這突顯了交易員心態的轉變，擔心政府本可以採取更強硬的措辭將日圓從1986年以來低點拉升。從更廣泛的角度來看，日本央行退出超低利率政策的步調也被認為過於緩慢，不足以扭轉日圓持續下跌的趨勢。

「下一個值得關注的水平是163，」SMBC日興證券高級外匯及利率策略師Rinto Maruyama表示。他說，聯儲會最近一次會議後，對於干預的擔憂使得日圓保持在比其應有水平更強的位置。其續表示，如果日圓像其他主要貨幣一樣走弱，美元兌日圓匯率現在應該已經在163或164左右了。

摩根大通策略師Ikue Saito則稱，如果當局沿用2024年干預時的「隱蔽策略」，那麼干預觸發點可能會更高。她寫道，上次干預效果有限，也可能使財務省在過快介入市場變得更加謹慎。她還補充說，周二的走勢表明162-162.50區域附近的止損位和期權障礙已被觸發。

日本官員屢警告干預

另一邊廂，日本官員已多次發出口頭警告，財務大臣片山皋月以及內閣官房長官木原稔周二重申，日本將隨時根據需要採取適當的外匯措施。然而，這種口頭上的勸說並未能阻止日圓貶值，日圓在東京交易時段一度跌至162.41的低點。

彭博報道指，片山周二此番論調不如4月下旬日本開啟一輪空前干預之前的表態那麼強硬，當時，她甚至表示，人們即使外出或度假也不應該把目光從手機上移開。在4月30日干預之前，日本最高外匯事務官員三村淳也在當局動手前也發出了「最後警告」，強調了行動的緊迫性。

「匯率突破162進一步印證了日圓貶值仍受動能驅動，市場目前將目光投向163-165區間，將其視為下一個關鍵的技術和心理目標，屆時倉位波動和政策風險都將更加嚴峻。」道富投資管理公司高級固定收益策略師Masahiko Loo表示。