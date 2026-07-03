港力拓貴金屬市場　據報下周二以黃金清算結算系統完成首筆交易

香港近年積極拓展貴金屬及其他大宗商品交易，與黃金相關的產品更成為重點發展對象。據本地傳媒引述消息報道，香港黃金清算結算系統將於下周推出，預計下周二（7日）將透過新系統完成首筆黃金結算。



《南華早報》引述消息人士指，近期有大量黃金離開英國倫敦、美國和歐洲，大型金條已被運往亞洲，以迎接這一新系統的啟動。

傳有4銀行正進口大型金條

《彭博》上月下旬報道，本港將於7月推出黃金清算系統，至少有11間參與銀行中，4間正在進口大型金條。該報道引述知情人士指，一些清算銀行要求交易商，將400盎斯金條運入香港，這些金條符合業界通行的「倫敦優良交割」(London Good Delivery)標準。

400盎司金條通常由銀行及主權機構在全球最大黃金交易中心倫敦進行交易，但在亞洲市場較不常見。亞洲黃金市場主要以規格小得多的公斤金條為主。一些知情人士表示，這些銀行需要建立庫存，以便在下月清算機制啟動後支應實物交割需求。

圖為新加坡市景（Getty）

新加坡亦計劃年底前公布黃金清算機制

報道提及透過推出黃金清算系統，香港有望在爭取成為亞洲首要黃金交易樞紐的競爭中取得先發優勢。新加坡上周宣布，計劃於今年底前推出自身的黃金清算機制。