彭博︰香港邀請與華友好國央行　參與黃金結算系統　替代倫敦地位

香港致力拓展黃金等貴金屬市場。《彭博》引述消息報道，香港正邀請多個與中國友好的中央銀行，參與其即將推出的黃金結算系統，期望藉着「一帶一路」沿線國家的機構影響力，將香港打造成倫敦的替代中心。



消息指，此舉是為了配合北京近年積極吸引主權國家將黃金儲存在中國內地的戰略，亦是擴大人民幣作為可投資資產國際吸引力的更廣泛戰略一部分。

黃金交易所（廖雁雄攝）

政府冀黃金倉儲量3年內增至2000噸

香港政府今年公布的一項公開倡議，將香港推廣為黃金交易、融資及儲存樞紐，並計劃於今年內開始測試由政府營運的結算系統。此外，香港已與上海黃金交易所簽署合作協議，並重申在三年內將黃金儲存容量擴大至2,000噸的承諾。

據報道由於央行持有龐大的黃金儲備，是市場上最終的流動性提供者。若能獲得央行及大型金融機構的支持，將顯著推動香港的雄心。目前，倫敦每日的黃金交易額高達數十億美元，其核心正是由這兩者所支撐。

據悉，為推動黃金樞紐的發展，香港已獲得多間國際及中資國有銀行的支持，當中包括滙豐銀行、渣打銀行、中國銀行及工商銀行。

不過，香港亦面臨新加坡的激烈競爭。新加坡同樣計劃擴大黃金儲存容量，爭取成為外國央行存放金條的託管地，並已引入摩根大通及瑞銀等本地及國際銀行，以提升流動性並充分利用財富投資者的需求。

考慮制定香港標準

報道指，香港目前仍在確定其擬議結算系統的細節，包括容許交收的金條規格及結算貨幣。另外，香港正考慮採用大型銀行及主權買家廣泛使用的「倫敦合格交收標準」；同時亦考慮制定專屬香港的標準，惟料需時較長。

對於希望多元化的國家而言，香港與內地提供截然不同的選擇。香港的離岸地位令黃金進出口相對便利；相反，內地對黃金交易實施嚴格管制，所有進口必須經由上海黃金交易所處理，出口亦受嚴格限制。