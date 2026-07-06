企業動向｜領展委任連成德為新任行政總裁　基本年薪900萬元

領展(0823)今日（6日）宣布，委任連成德為新任行政總裁，自2027年3月1日起生效。其基本薪金為每年 900 萬港元，並將獲授 2026/27 年度短期獎勵計劃下保證獎勵 1,350 萬港元，以及一次性簽約獎金 1,350 萬港元及價值 2,400 萬港元之長期獎勵，以補償其因離開現任職位而放棄之薪酬及其他待遇。



領展稱，連成德擁有卓越的領導才能及深厚的全球房地產投資經驗，並曾長期在亞洲生活及工作。連成德現時為歐洲領先的房地產投資平台Redevco的行政總裁，旗下零售資產平台更屬全歐洲規模最大之一。他同時亦擔任該公司聯席首席投資總裁及投資委員會主席。

一次性簽約獎金 1,350 萬

連成德與領展訂立之服務協議（「該服務協議」）為連續性合約，並可由任何一方以十二個月通知而予以終止。根據該服務協議，連成德之基本薪金為每年 900 萬港元，將於截至2027 年 3 月 31 日止財政年度按比例就其服務支付。彼符合資格參與領展之酌情短期獎勵計劃（其支付金額及實際支付取決於領展及連成德先生之表現）及長期獎勵計劃，根據該計劃，相關授出之獎勵乃酌情處理。

此外，連成德將獲授 2026/27 年度短期獎勵計劃下保證獎勵 1,350 萬港元，以及一次性簽約獎金 1,350 萬港元及價值 2,400 萬港元之長期獎勵，以補償其因離開現任職位而放棄之薪酬及其他待遇。彼之總酬金待遇乃參考其職位所須承擔之職責、經驗及能力，以及相關市場同類職位之薪酬水平釐定。

連成德之總酬金（包括任何酌情短期獎勵計劃之支付及任何長期獎勵計劃之授予）須經領展之薪酬委員會（「薪酬委員會」）建議後由董事會批准。

連成德之基本薪金為每年 900 萬港元。（領展網頁圖片）

曾任Aberdeen Investments

連成德表示：「我感到興奮亦榮幸能夠帶領領展邁向下一發展階段。領展在國際市場享有良好的聲譽，並在香港及亞太區內社區擔當重要角色。我很榮幸能於領展發展的重要時刻獲委任為行政總裁，並與董事會及管理團隊並肩合作。」

領展董事會主席歐敦勤表示 :「我很高興連成德決定加入領展，並期待與他緊密合作，繼續專注發揮領展在亞太區持有及積極管理零售物業及停車場資產方面的優勢。他是一位卓越的行政總裁，在房地產營運及投資方面均擁有出色往績，並具備多年於上市公司擔任高級管理職務的經驗。他的委任是經過全面、國際化且競爭激烈的物色及甄選程序，而連成德亦於過程中展現出卓越的領導能力及策略視野。」

加入Redevco前，連成德曾任Aberdeen Investments（前稱abrdn）全球實質資產主管及全球房地產主管，領導歐洲其中一家規模最大的實質資產業務。此前，他曾出任該公司日本業務的行政總裁兼代表董事，建立及拓展其投資管理業務。連成德在Standard Life Investments與Aberdeen Investments合併後，加入Aberdeen Investments。在此之前，他曾任職於Man Group。