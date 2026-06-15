股市搏擊拳｜美減息無望　累地產股升幅蒸發　溫鋼城薦7厘息領展

美聯儲周四（19日）公布議息結果，市場對年內減息預期已大幅降溫，甚至擔憂當局掉頭加息。減息夢落空，年頭炒上的本港地產股近期也齊齊偏軟，多隻較3月高位顯著回落。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，地產股短期內可能會有反彈，但再見之前高位明顯困難，暫時變數較多。他又認為，有高股息優勢的領展（0823）不失為一個理想的選擇。



頭熱炒減息的本地地產股自3月高位普遍下挫，恒地回落約兩成半。(資料圖片)

減少「無望」 地產股急回

2月底美伊戰爭爆發，油價抽上，通脹陰霾下減息可說「無望」。在此背景，年頭熱炒減息的本地地產股自3月高位普遍挫介乎一成至逾兩成。

其中，截至上周五，恒地 (0012)3月高位曾衝上35元樓上，現價近27元，跌幅約兩成半，尤為顯著。另外，新地（0016）由3月高位約148元回落至現價約117元水平，跌幅亦接近兩成；太古地產 (1972) 3月高位約27元，現價21.68港元，跌幅約兩成；長實 (1113) 5月高位52 元，現價46元，跌幅約一成。

對於美國議息預期，iFAST Global Markets投資總監溫鋼城稱，理性而言美國今年應按兵不動，而年內加息機會則是零，「特朗普一直主張減息，因此好難相信他會委任一位立場偏向加息的新主席。」

他續稱，若美國與伊朗能夠達成協議，油價有機會回落，將有助紓緩通脹壓力。此外，美國最新就業數據雖錄得逾17萬個新增職位，但不少新增職位都來自服務業，可能與世界杯開幕、臨時工需求增加有關，未必反映勞工市場長期強勁，就業率還有很多變數。因此，維持利率不變，市場人士都會收貨。

溫鋼城認為美國今年加息機會是零。(資料圖片)

新地短線或續反彈 125元附近阻力較大

溫鋼城指地產市場對落息落空已反映於早前股價之中，以新地（0016）為例，股價由早前148元水平回落至上周一度見113元附近，累積跌幅已逾兩成。整體而言，他認為在商業市場難言回暖下，本地地產股短期內可能會有反彈，但再見之前高位明顯困難，暫時變數較多。

新地上周五隨港股反彈回升1.5%至117元，溫鋼城認為短期內新地可能再稍微反彈，股價大概會重返125元水平，但進一步向上突破的難度仍然較高。他指出，目前香港商業房地產市場仍面對不少挑戰，對新地重返125元以上水平持保留態度，投資者短期應「炒波幅」 。

另一例子恒地（0012），溫鋼城認為集團近年完成多個大型商業項目，包括中環一帶的甲級商廈發展，但現時企業普遍縮減辦公室面積，加上遙距辦公模式及企業遷移至其他城市發展，削弱香港寫字樓需求，因此恒地面對的壓力相對較大。

他預計，儘管恒地是龍頭企業，但受外圍市況影響，恒地股價短期將主要於26.5元至28.5元區間上上落落，投資者有這個預期會安全一點。

恒地近年完成多個大型商業項目。（資料圖片）

領展高息具吸引力

另一邊廂，對於追求高息穩健的投資者，溫鋼城認為高股息的領展會是一個選擇。雖然他預期領展（0823）未來新租約續租時可能面臨要減租的壓力，但鑑於該股現價每股36.7元享有高達7厘息，即使未來派息因減租而微調，預計仍能穩守在6厘，影響不算大，現階段水平趁低吸納都是可以的。

實戰操作方面，溫鋼城稱，短期方面，他覺得領展有再往上升的空間，但到 10 天線附近或100 天線大概 38 元的位置開始會有阻力。因此，投資者在短期反彈的過程中需密切留意股價觸及 38 元關口時的後續走勢。若屆時走勢轉佳，不排除有機會上到250 天線 39 元的位置，不過該處預計將會面臨較大的阻力。

至於止蝕位，溫鋼城稱可以留意35元關口，若股價未有失守35元，則可選擇繼續持股，博其後市反彈挑戰所述的 250 天線39元高位。