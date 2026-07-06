香港經濟｜世界盃賽事刺激消費　港6月PMI升幅加快至52

香港營商環境持續改善。標普全球6月香港採購經理指數（PMI）從5月的50.4升至52.0，連續兩個月處於擴張區域，同時增長速度加快。



私營企業 6月新接的訂單量連續兩月增多；新產品問世、巿場需求升溫，以及世界盃開賽帶動客戶消費。需求增長延伸至本地巿場以外，不管中國內地，還是國際業務，都有溫和的訂單增幅。再者，從中國內地新接的訂單量，更扭轉3個月跌勢，重返擴張水平。

4個月內訂單首積壓

報告又指出企業繼續提高生產，增長幅度擴大至4個月高位。此外，4個月以來首錄訂單積壓，反映產能壓力開始在香港企業浮現。不過，就業人數持續縮減。縱使職位減幅不大，但目前緊縮期已維持3個月。

採購活動自去年10月以來首次減少，企業對未來銷售前景表示關注。同時，巿場需求不及預期殷切，故所持的採購庫存較上月增多。供應商方面，則連續兩月延長交貨時間，供貨表現大幅倒退，接近一年最差；供應商貨源不足，而且船期出現延誤。

整體投入成本於第二季尾的通脹速度比上月減慢，惟依然偏高。原材料價格飆升，基礎數據也反映，採購價格的升幅雖有回落，但仍算強勁；反而，員工成本的升幅並不太大，卻是今年以來最高。

連續12個月加價以轉嫁成本

目前，私營企業已連續12個月調高售價，務求向客戶轉嫁部分成本；惟整體增幅不大，也是3個月以來最小。

業者繼續看淡業務前景，但悲觀情緒較上月改善。總的來說，企業的負面看法常因本地需求低迷而產生；但寄望中東地緣政治壓力紓緩，繼而對經濟增長作出支持。