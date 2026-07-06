韓股大時代｜韓國會議員批股市淪為賭場　籲個股槓桿ETF產品退市

韓國個股槓桿ETF產品，近期成為市場人士及監管機構關注。繼韓國監管機構對允許有關產品發行，當地央行指出產品會加大單邊交易後，當地有國會議員呼籲實施將產品退市等糾正措施。



保守派國民力量黨議員、前總統候選人安哲秀在社交平台發文，呼籲對追蹤三星電子和SK海力士的韓國槓桿ETF採取包括退市在內的強力糾正措施。他寫道，韓國綜合股價指數（KOSPI）「已淪為賭場」，此類產品是「徹頭徹尾的政策失敗，每天都在蠶食數萬億韓元的企業價值和國民財富」。其言論加劇了政策制定者和投資者對這些ETF風險的擔憂。此類產品旨在實現標的股票兩倍回報，其機械化的再平衡過程迫使它們在價格上漲時買入更多、下跌時賣出更多，可能放大市場波動。

韓國央行認同個股槓桿ETF產品，會增加單邊交易的可能性。（Getty Images）

韓國央行亦認同有關產品會增加單邊交易的可能性。據《韓聯社》報道，韓國央行在提交給國民力量黨議員朴成勳的書面回覆中表示：「鑑於三星電子和SK海力士佔韓國股市總市值和成交額的一半以上，擴大單一股票槓桿ETF投資規模，可能進一步加劇市場集中度。」

央行憂加大單邊交易情況

韓國央行表示，隨著企業經營狀況或市場預期發生變化，資金流入和流出增加，這類產品可能放大單邊交易。此外，一旦市場出現回調，散戶投資者的損失可能進一步擴大，而ETF贖回增加或投資組合再平衡，也可能加劇相關股票價格波動。據《韓聯社》報道，韓國央行計劃加強監測單一股票槓桿ETF對股市和金融體系的影響。

雖然韓國股市近期走勢波動，但是仍然獲得大行高盛看好。該埔全球投資研究亞太組合策略團隊於周日（5日）發佈韓國股市下半年策略框架稱，2026年上半年，韓國綜合指數上漲92%，在亞洲主要市場中表現最強。漲幅主要來自盈利預期上修，AI相關科技硬體和半導體股票貢獻了絕大多數回報，年初以來，韓國市場87%的回報來自這兩個板塊。具體來看，排名前兩位元的存儲晶片股（三星電子和SK海力士）對指數上半年漲幅的貢獻接近90%。這兩家公司的市值權重已升至56%，盈利權重更高達72%。分析師指出，這種集中並非估值泡沫，而是盈利的真實反映。但集中度過高也意味著大量基本面同樣改善的公司被市場忽視，為下半年的選股機會埋下伏筆。

2025年4月15日，一面印有三星電子標誌的旗幟與韓國國旗在飄揚。（Reuters）

高盛料韓股朝12000點進發

高盛分析師稱﹕「雖然波動率已經上升，並可能維持高位，但更廣泛的主題機會、持續快速的盈利增長，以及有吸引力的估值，應會推動綜合指數邁向12個月12000點目標。」

這輪上漲的特殊之處在於：指數漲得很猛，但估值並沒有同步抬升。韓國市場前瞻EPS預期接近上修200%，前瞻市盈率反而小幅壓縮。換句話說，指數不是靠投資者願意付更高倍數撐起來，而是盈利預期在追著價格跑。但風險也在這裡。市場廣度已經明顯變窄，綜合指數創新高的同時，上漲/下跌股票比率跌至疫情以來低位。行情集中在少數AI瓶頸和記憶體受益股上，下半年如果繼續上漲，波動可能比上半年更大。

韓國海力士 SK Hynix 半導體 Employee walks past the logo of SK Hynix at its headquarters in Seongnam, South Korea, April 25, 2016. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo/File Photo

上半年，記憶體行業的基本面仍強。快速增長的算力需求、創紀錄的供給缺口、持續定價能力，以及相對低估值，都在支撐記憶體股繼續成為韓股核心資產。但如果盈利上修速度放緩，前期落後的板塊可能補漲。AI投資周期正在從「記憶體」擴散到電力基礎設施、半導體設備、工業自動化和應用層。對應到韓國市場，機器人、防務、造船、能源基礎設施，都可能成為下一批受益方向。

圖為攝於2022年2月25日照片，顯示電腦電路板上的半導體晶片。（Reuters/資料圖片）

野村料短期內晶片股升勢短期內續維持

此外野村資產管理首席策略師Hideyuki Ishiguro在報告中表示，由於對存儲市場供需狀況的擔憂，以及槓桿ETF獲利回吐，全球晶片相關股票承壓，但料中期的升勢仍將持續。

野村指出，人們擔心中國記憶晶片製造商的崛起可能會令存儲市場狀況惡化，以及南韓上市的槓桿半導體ETF持倉調整引發獲利回吐，這是晶片股下跌背後的原因。短期內，股票價格受供求關係和投資者情緒驅動。

不過，野村認為，晶片製造公司仍具有從AI相關的盈利增長和不斷擴大的自由現金流中獲得上漲動力，預計晶片股的上漲趨勢將在中期內持續。