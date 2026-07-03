韓股大時代｜SK海力士ADR快面世　2300億資金勢回流　韓國謀應對

韓國第二大晶片生產商SK海力士，即將在美國發行預託證券，有報道指出為應付290億美元資金將回流至韓國市場，當地政府已預期SK海力士會透過遠期外匯市場進行對沖。



據《彭博》引述消息報道，韓國官員正準備應對SK海力士最快於今日（3日）發行美國存託憑證（ADR）所引發的資金流。

報道引述消息指出，這項規模達290億美元（約2,274億元）的ADR上市交易將於7月14日結算，之後資金可能流入韓國市場，政府預期SK海力士將可能透過遠期外匯市場，提前針對這些資金流動進行對衝，SK海力士則表示，公司正在考慮各種方案。

SK海力士正善用美國投資者對存儲晶片股的需求，同時已宣布在韓國國內的建廠計劃，或令大量外資流入韓國，支持近來滙價疲弱的韓圜。韓圜今年以來已貶值逾7%，匯率接近17年低點，兌1美元最新報1,528.99。

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

SK海力士股價反彈近11%

至於SK海力士股價今日反彈，收市報242.5萬韓圜，升10.9%；至於在香港掛牌的槓桿ETF XL二南方海力士（7709），收市報116.8元，升6.6%。

SK海力士ADR定價為25.55萬韓圜。雖然SK海力士的ADR目前尚未登陸美國股市，但是市場人士卻看好其前景，預期在未來1年可以錄得3成升幅，估值上能追得上美國同業美光。

料存儲晶片續呈現求過於供

市場普遍認為，此舉將顯著擴大其全球投資者基礎，並可能推動估值重估。多家資產管理公司預計，若其估值向美光靠攏，未來1年股價有30%的上漲空間。

一位基金經理指出，SK海力士至少應以與美光相當的估值水準交易，因為未來數年存儲晶片需求可能持續大於供給。此次上市發生在存儲晶片行業罕見的繁榮期。