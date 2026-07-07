內地限跨境炒股前夕　神秘交易員精準沽空　城堡證券加入捉鬼訴訟

內地嚴厲打擊非法跨境炒股，更在5月22日公布多項措施及罰則，富途及老虎等3間海外券商被罰款逾18億元人民幣。不過有關美國投資公司卻指出，在內地公布有關罰則前夕，有交易對手先行沽空富途及老虎，並且針對逾百名匿名交易員興訟。其後城堡證券亦加入今次訴訟，指出損失2,800萬美元。



據《彭博》報道，城堡證券表示，該公司也是一宗涉嫌內幕交易案的受害者。此前競爭對手海納國際集團稱，在中國監管機構近期打擊跨境券商業務之前，身份不明的內幕交易者通過期權押注獲利逾1億美元。

城堡證券於上周較後時間向法院申請加入海納國際6月29日提起的訴訟，稱公司作為「一起肆無忌憚的內幕交易陰謀的受害者」損失約2,800萬美元。

海納國際向美法院提訴百名交易員

海納國際向紐約曼哈頓聯邦法院起訴100名「匿名被告」，並承認尚不清楚交易者身份。但該公司表示，只有掌握內幕信息，才能合理解釋為何有人會在中國政府5月22日宣布監管措施前，對富途控股和老虎國際等受影響券商進行「高風險、高回報」的期權交易押注。

《彭博》此前報導稱，美國司法部和美國證券交易委員會正調查相關內幕交易指控。

當時的報道指出，海納國際集團正試圖揭開一批交易員的身份。該公司稱這些人利用中國政府上個月打擊跨境券商的相關內幕信息進行交易，獲利至少1億美元。

這家總部位於賓夕法尼亞州的做市商於周一（29日）在紐約曼哈頓聯邦法院對100名身份不明的被告提起訴訟，該公司稱其是大部分涉嫌內幕交易的交易對手方。海納國際尋求追回其認為因這起涉嫌內幕交易案而損失的逾7,000萬美元，並稱這可能是近來規模最大的內幕交易案之一。

富途旺角旗艦店(蔡偉南攝)

尋求法院凍結來自富途等客戶證券戶口

海納國際表示，其中許多交易都是通過盈透證券以及中國打擊行動涉及的富途和Up Fintech Holdings Ltd.旗下老虎等賬戶進行的。海納國際正尋求法院凍結上述券商的特定賬戶，並批准向其發出傳票。

據報道老虎、富途和盈透證券的代表均未立即回應置評請求。海納國際拒絕就訴訟置評。

海納國際的指控主要集中在北京5月22日宣布查處老虎等機構非法跨境展業的兩周前進行的20萬手短期看跌期權交易。中國政府因富途和老虎未取得許可便在境內開展業務而對其進行處罰，導致其股價大幅下跌。

指斥多個賬戶進行「高風險、高回報交易」

海納國際在訴訟中指控多個賬戶進行「高風險、高回報交易」，旨在利用預期中的股價下跌獲利。例如，一名交易員買入在中國政府宣布相關消息後一周內，以每股102.45美元的價格賣出富途股票的期權，而該股此前的股價為124.58美元。

海納國際聲稱有「強有力的證據」表明，這些交易員利用重大非公開信息來精準把握交易時機。該公司表示，這些信息可能來自中國證券監管機構，也可能來自富途或老虎旗下TradeUP部門的人員。

交易員總計購入1,200萬美元的期權，獲利超過1億美元，回報率超過900%。

海納國際在訴狀中表示﹕「相比之下，Raj Rajaratnam臭名昭著的Galleon Management內幕交易案獲利也僅約5,300萬美元」。Rajaratnam於2011年被定罪。