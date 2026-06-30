內地限跨境炒股前夕　神秘交易員神準沽空　損手美資入稟「捉鬼」

內地為打擊非法跨境炒股，在5月22日推出相應措施，並且分別對富途及老虎證券等境外券商罰款以18.5億元人民幣及3.08億元人民幣。不過有美國投資公司卻發現，在內地監管機構宣布有關懲罰前夕，有一批交易員率先買入看淡老虎證券母公司的淡倉，以及在中證監宣布消息後，沽出富途的期權，從中獲得至少1億美元利潤。



《彭博》報道，海納國際集團正試圖揭開一批交易員的身份。該公司稱這些人利用中國政府上個月打擊跨境券商的相關內幕信息進行交易，獲利至少1億美元。

中國證監會。（資料圖片）

這家總部位於賓夕法尼亞州的做市商於周一（29日）在紐約曼哈頓聯邦法院對100名身份不明的被告提起訴訟，該公司稱其是大部分涉嫌內幕交易的交易對手方。海納國際尋求追回其認為因這起涉嫌內幕交易案而損失的逾7,000萬美元，並稱這可能是近來規模最大的內幕交易案之一。

尋求法院凍結來自富途等客戶證券戶口

海納國際表示，其中許多交易都是通過盈透證券以及中國打擊行動涉及的富途和Up Fintech Holdings Ltd.旗下老虎等賬戶進行的。海納國際正尋求法院凍結上述券商的特定賬戶，並批准向其發出傳票。

據報道老虎、富途和盈透證券的代表均未立即回應置評請求。海納國際拒絕就訴訟置評。

海納國際的指控主要集中在北京5月22日宣布查處老虎等機構非法跨境展業的兩周前進行的20萬手短期看跌期權交易。中國政府因富途和老虎未取得許可便在境內開展業務而對其進行處罰，導致其股價大幅下跌。

富途位於旺角的分行。（資料圖片）

指斥多個賬戶進行「高風險、高回報交易」

海納國際在訴訟中指控多個賬戶進行「高風險、高回報交易」，旨在利用預期中的股價下跌獲利。例如，一名交易員買入在中國政府宣布相關消息後一周內，以每股102.45美元的價格賣出富途股票的期權，而該股此前的股價為124.58美元。

海納國際聲稱有「強有力的證據」表明，這些交易員利用重大非公開信息來精準把握交易時機。該公司表示，這些信息可能來自中國證券監管機構，也可能來自富途或老虎旗下TradeUP部門的人員。

交易員總計購入1,200萬美元的期權，獲利超過1億美元，回報率超過900%。

海納國際在訴狀中表示﹕「相比之下，Raj Rajaratnam臭名昭著的Galleon Management內幕交易案獲利也僅約5,300萬美元」。Rajaratnam於2011年被定罪。