亞幣保衛戰｜韓圜明年有望翻身？　摩根資管料兩項因素成催化劑

韓圜兌美元在2026年表現疲弱，兌1美元更一度低見1562.2，創下自2009年以來低位，年內累計跌幅逾半成。不過摩根資產管理卻預期，韓圜有機會成為外匯市場最大驚喜之一。



韓圜兌1美元最新報1526.98。

2026年6月8日，韓國首爾，在一家銀行的交易室裏，一名貨幣交易員在電子屏幕前工作，屏幕上顯示美元兌韓圜匯率以及韓國綜合股價指數（KOSPI）最新報價。（Reuters）

料韓圜明年予外匯市場驚喜

摩根資產管理亞洲固定收益投資總監Julio Callegari表示，近數周一直在減持人民幣兌美元的好倉，並將重點轉向收益率更高的貨幣，預計今年亞洲表現最差貨幣之一的韓圜，將成為明年外匯市場的最大驚喜之一。

人民幣是今年表現最佳的亞洲貨幣，但正從上月觸及的2023年以來的高位回落，摩根資產管理稱，雖然美元走弱可能刺激人民幣，但預期其他區域貨幣的反彈幅度會更大。

稱人民幣以外貨幣更具吸引力

Julio Callegari補充，如果美元走軟，兼且中國的貿易及經常帳狀況保持良好，人民幣兌美元匯率到年底將升至6.5，但就目前而言，認為其他領域有更吸引的投資機會，公司已將投資轉向菲律賓披索及墨西哥披索等收益率較高的貨幣。

他還指出，聯儲局政策進行重新評估，加上美國股市若出現任何回調，都可能引發亞洲低估值貨幣的大幅重新定價，預計韓圜有望成為主要贏家。