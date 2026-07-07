黃金港｜三大行完成中央清算首批交易　滙豐擬擴大倉存量至200噸

香港黃金中央清算及結算系統試運首天，滙豐、渣打及中銀香港三大行完成首批交易及結算。滙豐行政總裁艾橋智並表示，計劃在港的黃金倉儲容量，於未來數月擴大至200噸。目前滙豐在倫敦管理的倉儲容量為600噸，在全球14個國家管理逾50個倉儲設施。

艾橋智︰環球央行近來購買黃金增長快速

艾橋智在出席香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇時表示，環球央行近來購買黃金增長快速，而香港零售客戶也對於黃金需求旺盛，滙豐已推出黃金代幣，目前已是全球第三大代幣，而恆生銀行也發行黃金ETF，首8個交易日表現極佳，總資產管理規模迅速突破10億元。

滙豐今日也已經為多家企業和機構客戶促成首批交易，並協助完成覆蓋整個交易生命週期的各項活動。同日，滙豐亦通過 「實物聯通」完成首筆交易。

渣打行政總裁溫拓思表示，黃金資產的重要性亦與日俱增。

渣打完成7筆黃金交易及結算

同時，渣打也透過全新的黃金中央清算及結算系統與周生生、海通國際證券、京東科技及上海浦東發展銀行等企業，完成首批合共七筆的黃金交易及結算。

行政總裁溫拓思表示，環球市場持續變化，帶動全球投資者及各國央行對多元資產配置的需求，黃金資產的重要性亦與日俱增。隨著全球黃金市場重心逐步轉移至亞洲，為香港等國際金融樞紐迎來新的發展機遇。

中銀香港完成實物黃金交割

中銀香港協助多家港金結算直接參與者及上金所國際板會員，順利完成首階段「實物聯通」操作，讓參與者可在同一實體倉儲設施內，將其符合標準的實物黃金庫存在兩個指定倉庫之間快速調撥。該行亦開展了多筆跨市場雙向交易，達成業務場景的全面覆蓋。此外，國際知名貴金屬精煉商瑞士MKS PAMP SA通過該行順利完成實物黃金於兩個指定倉庫的出入庫交割。

展望未來，中銀香港將繼續與特區政府、監管機構及市場各方緊密合作，持續優化香港黃金市場基礎設施和規則，推動香港黃金市場健康發展，並助力滬港黃金市場互聯互通，提升香港和上海黃金市場的深度與廣度，為國家金融市場的開放發揮橋樑作用。