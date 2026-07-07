黃金港｜李家超︰香港黃金中央清算系統今起試營運

本港朝打造「黃金港」又進一步。行政長官李家超最新公布，香港黃金中央清算及結算系統今日﹙7日﹚開始試營運，目標三年內將黃金持倉規模提升至2,000噸以上。



冀三年內將黃金持倉規模提升至2,000噸以上

李家超今日在香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇宣布有關消息。他續稱，香港正全力打造國際黃金交易中心。香港黃金中央清算系統已於今日（7日）起試運，目標三年內將黃金持倉規模提升至2,000噸以上，以滿足全球避險資產需求。系統將聯動礦業、珠寶及上海黃金貿易市場，推動交易結算與雙向運輸，完善從倉儲、精煉到衍生金融的完整生態鏈。

另外，李家超表示香港正全速編製首份五年規劃，主動對接國家「十五五」戰略，把握由此帶來的全新機遇。在「一國兩制」的獨特優勢下，香港不僅是「超級聯繫人」，更升級為「超級增值人」，為全球投資者提供一流平台。香港作為全球第三、亞洲第一的國際金融中心，正以多元橋樑角色，提供涵蓋股票、債券、資產管理等動態服務，持續吸引環球資本。

此外，李家超稱，香港綠色債券發行已連續八年冠亞洲，2025年總額逾760億美元。國家財政部亦首次在港發行人民幣綠色主權債券，獲超額認購逾10倍。這體現了中央以實際行動穩定香港經濟、支持其國際金融中心地位的決心。香港正透過簽署諒解備忘錄與拓展多邊合作，凝聚各方力量，穩固其作為資產安全避風港的國際信譽。

早前《南華早報》已引述消息人士稱，香港當局計劃本周二（7日）通過新系統處理首筆黃金結算，預計將參與交易的銀行包括滙豐、中銀香港(02388)、農行香港分行、澳新銀行、摩根大通及瑞銀。而據彭博社早前報道，香港將於7月推出黃金清算系統，至少11間參與銀行中，有4間正在進行大型金條進口，這批金條符合業界通行的「倫敦優良交割」(London Good Delivery)標準。

財經事務及庫務局上周五﹙3日﹚回覆傳媒查詢時表示，政府正加速在香港建立國際黃金交易市場，包括建立香港黃金中央清算系統，為國際標準黃金交易提供高效可信的清算服務。

該局又稱，由特區政府全資擁有的香港貴金屬中央結算系統有限公司一直與市場緊密合作，制訂清算系統的框架及規則。清算系統的籌備工作已進入最後階段，目標是在今年內開展試營運，以確保清算系統的服務具吸引力和運作穩定。進一步詳情將於稍後公布。