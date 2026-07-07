強化固定收益及離岸人民幣市場基建　本港推六項措施深化互聯互通

金管局副總裁陳維民、助理總裁（外事）何漢傑，以及證監會市場監察部執行董事梁仲賢、中介機構部執行董事葉志衡，今日（7日）主持技術簡報會，闡述新一輪支持香港固定收益及貨幣市場、離岸人民幣市場發展相關的六大措施，並回應記者提問。與會官員一致強調，是次改革重點在於紮根實體經濟需求，以基礎建設升級帶動市場長遠發展，而非單純追求交易量增長。



措施一、打造專屬電子交易平台 鞏固固收市場基建

為落實香港固定收益及貨幣市場發展路線圖，港交所將與中國外匯交易中心合作，建立全新的香港固收及貨幣電子交易平台。該平台將由證監會審批牌照申請，以「高效創新」與「穩健經營」並行的治理方針，為市場參與者提供更靈活的角色定位與交易模式，填補現時場外交易資訊分散的缺口，提升價格發現效率。

措施二、離岸國債期貨八月登場 填補風險管理工具空白

另外，港交所將於今年8月3日推出五年期離岸人民幣國債期貨合約。梁仲賢指出，截至2026年5月，境外持有的中國債券總額已達3萬億元人民幣，當中國債佔2萬億元，反映海外投資者對人民幣資產風險對沖需求急升。是次產品突破境內交易限制，容許外資在港直接買賣相關期貨，並具兩大優勢，包括現金結算，大幅提升靈活性；全年幾乎無休交易（僅1月1日暫停），迎合環球投資者跨時區操作需要。

措施三、擴大國債抵押品適用範圍 釋放流動性價值

措施三則是香港期貨結算所及聯交所期權結算所正式接受債券作為抵押品。梁仲賢解釋，外資可將境內持有的國債抵押套現，轉換成現金流，而過往僅由場外結算公司（OTCC）處理，規模有限。納入兩大結算所後，國債應用場景顯著拓寬，有助提升境外機構的資金運用效率，亦間接增強人民幣國債作為國際擔保品的吸引力。

中國債券市場吸引外資持續湧入。（VCG）

措施四、新增FDR007利率合約 深化利率風險對沖

互聯互通機制下新增「銀行間七天回購定盤利率」（FDR007）合約。梁仲賢表示，目前互聯互通成交活躍，總成交額已超過13.3萬億元人民幣，新增此合約可讓投資者精準捕捉內地銀行間資金融資成本變動，以FDR007作為短期利率指標，進一步完善離岸人民幣利率曲線，豐富對沖工具選擇。

措施五、南向通優化擴容 強化流動性管理與產品多樣性

何漢傑指出，是次南向通優化有兩大核心。包括容許開展債券回購，便利機構投資者管理流動性；擴大投資產品範圍至港幣及人民幣債券相關產品（包括ETF），讓內地投資者（尤其是保險公司）能更有效分散風險，同時獲得更適切的資產保障，滿足長期負債匹配需求。

措施六、北向通結算時間延長 提升操作彈性

為配合國際投資者交易習慣，北向通債券結算系統的截止時間由下午一時延長至下午四時（原為下午一時至三時）。何漢傑表示，此舉可讓投資者在歐美時段開市前有更充裕時間完成交易確認及資金調撥，顯著提升跨市場操作便利度，回應市場對結算彈性的殷切訴求。