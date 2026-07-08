滙豐續售非核心業務　策略檢討土耳其零售銀行及中型企業銀行業務

滙豐控股（005）繼續出售非核心業務。據《彭博》引述滙控的電郵聲明報道，該集團宣布將對其在土耳其的零售銀行業務及中型企業銀行業務進行策略性檢討。而是次檢討並不包括其在土耳其的其他企業及投資銀行業務。



滙豐土耳其會就其零售銀行業務及中型企業客戶評估所有選項，惟目前尚未作出任何決定

今次的檢討是集團全球精簡策略的一部分。

此前，彭博報道，阿聯酋國民銀行（Emirates NBD）正與滙控洽商收購其土耳其業務。

阿聯酋杜拜國家銀行力拓土耳其業務

據早前的報道，惟目前談判尚處於早期階段，最終或無法達成協議，又指出阿聯酋杜拜國家銀行於2019年從俄羅斯Sberbank銀行手中，收購土耳其Denizbank銀行，其後進行改組，任命新行政總裁，之後一直致力拓展土耳其的業務。

滙豐土耳其業務曾是土耳其最大銀行之一，惟近年已經縮減土耳其的業務規模。以資產規模計算，該銀行目前位列土耳其第15大銀行，貸款總額佔0.3%。

滙豐土耳其業務現擁36間分行

據土耳其銀行協會數據顯示，滙豐土耳其分行數目已從2013年的315家，銳減至今年3月的約36家。

滙豐早年曾試圖出售土耳其業務，惟2015年因為監管阻力下，ING集團放棄收購。