中國經濟｜6月CPI放緩至1%　連續升幅2個月不及預期

內地6月份通脹為1%，連續2個月升幅不及預期；當月工業生產者出廠價格（PPI）按年升4.1%，符合預期。



國家統計局數據顯示，2026年6月份，全國居民消費價格按年上漲1.0%。其中，城市上漲1.0%，農村上漲0.8%；食品價格下降1.6%，非食品價格上漲1.5%；消費品價格上漲1.1%，服務價格上漲0.8%。1至6月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲1.0%。6月份，全國居民消費價格按月下降0.3%。其中，城市下降0.4%，農村下降0.3%；食品價格下降0.4%，非食品價格下降0.3%；消費品價格下降0.6%，服務價格持平。

食品煙酒及在外餐飲價格按年跌0.8%

國家統計局數據顯示，6月份，食品煙酒及在外餐飲類價格按年下降0.8%，影響CPI（居民消費價格指數）下降約0.24個百分點。食品中，畜肉類價格下降7.3%，影響CPI下降約0.30個百分點，其中豬肉價格下降15.9%；奶類價格下降1.7%，影響CPI下降約0.02個百分點；鮮果價格下降0.7%，影響CPI下降約0.01個百分點；蛋類價格上漲16.0%，影響CPI上漲約0.08個百分點。其他七大類價格按年六漲一降。其中，其他用品及服務、交通通信、醫療保健價格分別上漲6.6%、4.1%和2.3%，衣着、教育文化娛樂價格均上漲1.4%，生活用品及服務價格上漲1.3%；居住價格下降0.3%。

生產資料價格升5.5%

國家統計局數據顯示，6月份，工業生產者出廠價格中，生產資料價格按年上漲5.5%，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約4.28個百分點。其中，採掘工業價格上漲16.5%，原材料工業價格上漲8.6%，加工工業價格上漲3.0%。生活資料價格下降0.9%，影響工業生產者出廠價格總水平下降約0.20個百分點。其中，食品價格下降2.1%，衣着和一般日用品價格均下降1.0%，耐用消費品價格上漲0.1%。

中國經濟・中國工廠・中國廠房・中國經濟增長・中國製造・中國製造業：2024年5月16日，中國安徽省合肥市協鑫集成科技股份有限公司一家工廠內，一名員工在太陽能電池板生產線上工作。（China Daily via REUTERS）

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀2026年6月份CPI和PPI數據。從按年看，全國CPI上漲1.0%，漲幅比上月回落0.2個百分點。國際輸入性因素等帶動國內工業消費品價格漲幅回落。工業消費品價格上漲2.9%，漲幅比上月回落1.0個百分點，影響CPI按年上漲約0.90個百分點，對CPI的上拉影響比上月減少約0.28個百分點。工業消費品中，黃金飾品和汽油價格漲幅分別回落至28.1%和17.0%，合計影響CPI按年上漲約0.60個百分點，對CPI的上拉影響比上月減少約0.23個百分點；個人護理用品和家用器具價格分別上漲2.3%和2.2%，漲幅均有回落。服務價格上漲0.8%，漲幅與上月相同，影響CPI按年上漲約0.40個百分點。