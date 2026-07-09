港股大翻身七月累升5%　Michael Burry再力撐料從日韓AI退潮受益

港股在下半年表現明顯轉勢，累計升幅逾1,100點或5%，並且跑贏韓國股市。韓國股市及港股走勢逆轉，或許與投資者對韓股及日本對人工智能（AI）熱潮消退有關。



成功預測2008年金融危機爆發﹑電影《沽注一擲》主角原型人物的美國對沖基金Michael Burry再次力撐港股，預料當投資者對韓國和日本AI和記憶體晶片熱潮消退，香港和中國股市將從中受益。

Michael Burry在今年6月底發文，拆解港股處於低迷原因。（Getty Images）

上月底已首度發文撐港股

Michael Burry在今年6月底，即港股處於低位時已發文力撐，當時他指出隨著資本在各地區之間流動，以追逐半導體投資機會，促使港股面臨壓力。

他指出當投資者因晶片熱潮將資金從香港吸引到日本及韓國時，導致港股下跌。他又指出由於趨勢投資者及專注於亞洲的大型基金，均迅速重新配置資產，這種轉變在恒生指數﹑日本東證指數及韓國綜合指數的圖表中可見。同時進一步指出，這種技術壓力正將中國龍頭企業股價再次推低至接近低點，指這已突破了圖表走勢，且情況似乎還會持續下去。

Michael Burry認為，這種壓力如今已成為全球半導體熱潮的特徵，因此主要是一種技術壓力，而非基本壓力。

京東MALL香港首店將於6月18日開幕，位於灣仔華潤灣景中心大廈，兩層高、佔地三萬方呎。（歐陽德浩攝）

增持京東ADR

另一方面，他又披露了旗下投資組合最新部署。他以每股27.58美元增持京東ADR，而該中資科技股為其三大持倉之一。