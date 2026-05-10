股市AI概念股瘋漲　Michael Burry示警：如2000年科網泡沫崩盤前

電影《沽注一擲》（The Big Short）原型人物、傳奇投資人貝瑞（Michael Burry）近期提出警告，稱股市對人工智慧（AI）的痴迷和瘋狂追逐開始讓他聯想到「網路泡沫」（Dot-com Bubble）前的最後階段。



股市對AI太癡迷 《沽注一擲》本尊示警

美國CNBC報道，貝瑞5月8日在Substack上發文，他表示自己在長途駕車期間收聽了財經電視和廣播報道，發現所有內容幾乎都圍繞著AI。貝瑞擔憂地表示「AI簡直是鋪天蓋地，一整天下來，除了AI，沒人談論其他任何事情」，並認為這樣的氛圍非常危險。

貝瑞指出「股市的漲跌不再與就業或消費者信心有關，它們之所以一路飆升，只是因為它們一直在飆升」，並稱：

這一切單單只是基於『每個人都以為自己理解AI』，感覺就像回到了1999年到2000年網路泡沫最後幾個月的瘋狂階段。

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此外，貝瑞認為股市對就業報告或消費者信心等經濟數據的反應不再合乎邏輯。8日的標普500指數再度創下歷史新高，交易員關注的焦點是略好於預期的4月就業報告，而不是創紀錄的低迷消費者信心指數。

知名宏觀投資人鍾斯（Paul Tudor Jones）也把當前AI驅動的這一輪上漲行情與網路泡沫破滅前的時期進行類比，並警告稱：

如果估值繼續膨脹，最終的回調可能會非常劇烈。

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